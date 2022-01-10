"Тысячу Зеленского" можно получить на пластиковую карту – как оформить ее через Monobank

Клиенты Monobank, которые оформили виртуальную карту "єПідтримка", могут бесплатно заказать ее пластиковый вариант.
Об этом в Telegram написал сооснователь банка Олег Гороховский.
Функция станет доступна с 11 января, отметил Гороховский и добавил, что доставку пластиковой карты будут осуществлять на выбранное вами отделение "Новой почты".
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Как получить пластиковую "єПідтримку"?
Для того, чтобы выпустить пластиковую карту необходимо обновить мобильное приложение Monobank до последней версии и зайти в карту "єПідтримка".
Ее нужно выдвинуть влево и в меню выбрать опцию "Выпустить пластиковую карту".
Выпуск карты полностью бесплатный, однако вам придется оплатить ее доставку "Новой почтой".
Гороховский также рассказал, что с момента старта проекта украинцы оформили через Monobank 2,36 млн. карт "єПідтримка" и потратили около 620 млн.грн.
Как получить "тысячу Зеленского" через Monobank
Для оформления карты "єПідтримка" через мобильный банк Monobank необходимо:
- обновить приложение до последней версии;
- в верхнем меню выбрать функцию "Открыть карту";
- среди предложенных вариантов выбрать "єПідтримка".
После этого перейдите в портал "Дія" и в разделе "Услуги" выберите опцию "єПідтримка". Далее выберите необходимую виртуальную карту и нажмите кнопку "Получить помощь".
"Сегодня" также писали, с какими проблемами столкнулись украинцы при оформлении "тысячи Зеленского" через Monobank и рассказывали, что мошенники создали фейковый сайт Monobank.