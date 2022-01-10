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"Тысячу Зеленского" можно получить на пластиковую карту – как оформить ее через Monobank

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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10 января, 11:47
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Гороховский рассказал, как украинцы могут оформить пластиковый вариант карты "єПідтримка"
Гороховский анонсировал пластиковую "єПідтримку"
Гороховский анонсировал пластиковую "єПідтримку" / Фото: Коллаж: Сегодня

Клиенты Monobank, которые оформили виртуальную карту "єПідтримка", могут бесплатно заказать ее пластиковый вариант.

Об этом в Telegram написал сооснователь банка Олег Гороховский.

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Функция станет доступна с 11 января, отметил Гороховский и добавил, что доставку пластиковой карты будут осуществлять на выбранное вами отделение "Новой почты".

Как получить пластиковую "єПідтримку"?

Для того, чтобы выпустить пластиковую карту необходимо обновить мобильное приложение Monobank до последней версии и зайти в карту "єПідтримка".

Ее нужно выдвинуть влево и в меню выбрать опцию "Выпустить пластиковую карту".

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Выпуск карты полностью бесплатный, однако вам придется оплатить ее доставку "Новой почтой".

Гороховский также рассказал, что с момента старта проекта украинцы оформили через Monobank 2,36 млн. карт "єПідтримка" и потратили около 620 млн.грн.

Как получить "тысячу Зеленского" через Monobank

Для оформления карты "єПідтримка" через мобильный банк Monobank необходимо:

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  • обновить приложение до последней версии;
  • в верхнем меню выбрать функцию "Открыть карту";
  • среди предложенных вариантов выбрать "єПідтримка".

После этого перейдите в портал "Дія" и в разделе "Услуги" выберите опцию "єПідтримка". Далее выберите необходимую виртуальную карту и нажмите кнопку "Получить помощь".

"Сегодня" также писали, с какими проблемами столкнулись украинцы при оформлении "тысячи Зеленского" через Monobank и рассказывали, что мошенники создали фейковый сайт Monobank.

банкиMonobank
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