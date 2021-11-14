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Самі підняли інтернет-ліміт: українець звинуватив Monobank у шахрайстві

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
14 листопада, 09:20
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Чоловік звинуватив співробітників Monobank у шахрайстві та крадіжці грошей з його рахунку, за його словами, банк сам підняв інтернет-ліміт на його карті
Українець звинуватив Monobank у шахрайстві та крадіжці своїх грошей
Українець звинуватив Monobank у шахрайстві та крадіжці своїх грошей / Фото: Колаж: Сьогодні

Українець звинуватив Monobank у шахрайстві та самостійному підвищенні інтернет-ліміту для здійснення неузгоджених покупок.

Про це чоловік написав у відгуку на спеціальному сайті "Мінфін".

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За його словами, банк підвищив ліміт на покупки в інтернеті без його відома і не визнається у цьому.

"Сьогодні відбулося несанкціоноване списання з карти, на якій не було для цього коштів та було встановлено інтернет-ліміт 0, та для захисту кожні 15 хвилин змінювався cvv-код. Monobank сам підняв інет-ліміт, щоби це стало можливим", – пише клієнт.

Чоловік заявляє, що служба підтримки не відповідає на жодне його питання нормально і порадила йому погуглити про те, що таке оффлайн списання.

Але карту мою заблокували і провели відео-ідентифікацію, щоб переконатися, що я не брешу. А щоб розблокувати її, вимагали мою згоду на несанкціоновані списання надалі — користуйтеся нашою карткою, якщо ми під незрозумілими приводами у вас списуватимете відсутні кошти в мінус — просто шахрайські геніально", – розповідає клієнт Monobank.

Що відповіли у Monobank?

Співробітники служби підтримки пояснили, у чому сенс поняття оффлайн списання.

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"Коли ви робите покупку, то сума спочатку резервується на вашій карті. Далі торгова організація надсилає запит на списання і відбувається взаєморозрахунок. Торгова організація може надіслати запит на взаєморозрахунок за наданою послугою окремою операцією – оффлайн списання", – пишуть співробітники.

У повідомленні також зазначається, що банк нібито не може відмовити в списанні, щоб уникнути шахрайства, і воно може пройти повз інтернет ліміт, в мінус і навіть із заблокованої карти.

Зарезервована сума зазвичай повертається на рахунок строк до 12 днів, і якщо клієнт не отримав оплачену послугу, банк може оскаржити суми списання через платіжну систему.

Як працюватимуть банки у "червоній зоні"

Раніше співробітники ПриватБанку та Ощадбанку у коментарі "Сьогодні" розповіли, що фінансові установи перебувають у списку винятків.

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Це означає, що для відвідування відділення банку не потрібен ні ПЛР-тест, ні сертифікат про вакцинацію – лише захисна маска.

"Сьогодні" також писали про 10 прихованих функцій у програмі Monobank .

І розповідали про нову функцію електронної сім-карти.

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Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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