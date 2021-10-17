Може підтримувати до 10 номерів: Гороховський анонсував нову функцію у Monobank

У Monobank можна буде купити електронну сім-карту від оператора lifecell

У Monobank можна буде купити електронну сім-карту / Фото: Колаж: Сьогодні

18 жовтня у мобільному застосунку Monobank з’явиться електронна сім-карта від lifecell.

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Про це у своєму Telegram-каналі та на Facebook повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

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За словами Гороховського, деякі користувачі почали тестувати цю функцію раніше. За допомогою e-Sim користувачі можуть мати одразу дві сім-карти – фізичну та електронну.

Електронна сім-карта не потребує слоту для її встановлення і дає змогу додавати два чи більше мобільних номерів навіть для телефонів, які підтримують лише одну фізичну сім-карту.

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Купити e-Sim від lifecell можна буде у самому застосунку і в залежності від налаштувань телефон може підтримувати до 10 мобільних номерів. Коштує така опція 150 грн, але банк обіцяє повернути ці гроші кешбеком.

"Ми повертаємо 150 грн кешбека за покупку випадкового номера. Де-факто eSIM від lifecell отримуєте безкоштовно. А ще на мобільному рахунку 150 грн для оплати обраного пакета", – написав Гороховський.

А якщо ви не хочете обирати випадковий номер, можете підібрати собі підходящий у конструкторі.

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Раніше Гороховський анонсував появу банкоматів Monobank і заявив, що вони вже тестуються у деяких місцях.

А також розповів про нову послугу для еквайринга, яка дозволить оплачувати товари та послуги за допомогою QR-кода.