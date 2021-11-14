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Сами подняли интернет-лимит: украинец обвинил Monobank в мошенничестве

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
14 ноября, 09:20
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Мужчина обвинил сотрудников Monobank в мошенничестве и краже денег с его счета, по его словам, банк сам поднял интернет-лимит на его карте
Украинец обвинил Monobank в мошенничестве и краже своих денег
Украинец обвинил Monobank в мошенничестве и краже своих денег / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинец обвинил Monobank в мошенничестве и самостоятельном повышении интернет-лимита для совершения несогласованных покупок.

Об этом мужчина написал в отзыве на специальном сайте "Минфин".

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По его словам, банк повысил лимит на покупки в интернете без его ведома и не признается в этом.

"Сегодня произошло несанкционированное списание с карты, на которой не было для этого средств и был установлен интернет-лимит 0, и для защиты каждые 15 минут менялся cvv-код. Monobank сам поднял инет-лимит, чтобы это стало возможным", – пишет клиент.

Мужчина заявляет, что служба поддержки не отвечает ни на один его вопрос нормально и посоветовала ему погуглить о том, что такое оффлайн списание.

"Но карту мою заблокировали и провели видео-идентификацию, чтобы убедиться, что я не вру. А чтобы разблокировать ее, требовали мое согласие на несанкционированные списания в дальнейшем — пользуйтесь нашей картой, если мы будем под непонятными предлогами у вас списывать отсутствующие средства в минус — просто мошеннические гениально", – рассказывает клиент Monobank.

Что ответили в Monobank?

Сотрудники службы поддержки объяснили, в чем состоит смысл понятия оффлайн списание.

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"Когда вы совершаете покупку, то сумма сначала резервируется на вашей карте. Далее торговая организация присылает запрос на списание, и происходит взаиморасчет. Торговая организация может прислать запрос на взаиморасчет по предоставленной услуге отдельной операцией — оффлайн списание", – пишут сотрудники.

В сообщении также отмечается что банк якобы не может отказать в списании во избежания мошенничества и оно может пройти мимо интернет лимита, в минус и даже с заблокированной карты.

Зарезервированная сумма обычно возвращается на счет в срок до 12 дней, а если клиент не получил оплаченную услугу, банк может оспорить суммы списания через платежную систему.

Как будут работать банки в красной зоне

Ранее сотрудники ПриватБанка и Ощадбанка в комментарии "Сегодня" рассказали, что финансовые учреждения находятся в списке исключений.

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Это означает, что для посещения отделения банка не нужен ни ПЦР-тест ни сертификат о вакцинации – только защитная маска.

"Сегодня" также писали про 10 скрытых функций в приложении Monobank.

И рассказывали, о новой функции электронной сим-карты.

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София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

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