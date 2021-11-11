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Клиенту пришлось дважды судиться с Monobank – что требуют от украинца

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
11 ноября, 11:40
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Monobank требует проценты за погашенный кредит, из-за чего клиенту пришлось подавать в суд
Клиенту пришлось дважды судиться с Monobank из-за процентов по кредиту
Клиенту пришлось дважды судиться с Monobank из-за процентов по кредиту / Фото: Коллаж: Сегодня

Клиент Monobank рассказал про свои суды с банком и о процентах, которые с него требовали задолго после кредита, который он уже погасил.

Об этом мужчина оставил отзыв на специальном сайте "Минфин".

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По словам пользователя, банк начал списывать у него проценты спустя большое время после погашения кредита.

"Платить отказался, так как объяснить из чего состоит так называемая сумма задолженности никто из сотрудников банка не мог, предложили объяснить из чего они нарисовали сумму долга лишь после того, как я подпишу договор реструктуризации", – пишет клиент.

Тогда мужчина подал на Monobank в суд, который они проиграли, тогда финансовое учреждение подало апелляцию и снова проиграло.

Однако даже после проигранного суда с мужчины все равно продолжили требовать деньги.

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"В итоге после решения суда все равно требуют с меня деньги с аргументацией "мы проиграли в суде, нам это не понравилось, будем требовать дальше". А говорят "самый удобный банк". А на самом деле это "шарашкина контора", похуже каких-то ларьков с быстрыми деньгами", – расстроился мужчина.

Банк оставил свой комментарий под отзывом и написал, что свяжется с мужчиной в личных сообщения для проверки информации.

Электронная сим-карта в Monobank

Ранее соучредитель банка Олег Гороховский рассказал, что в мобильном приложении Monobank можно открыть электронную сим-карту для которой не нужно дополнительного слота в телефоне.

Функция будет поддерживать до 10 номеров, а стоит случайный номер 150 грн.

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Однако банк обещает, что деньги за покупку первой виртуальной симки он вернет в виде кэшбэка.

"Сегодня" раньше писали, что в приложении Monobank есть около 10 скрытых функций о которых знают не все пользователи.

А также рассказывали, что Monobank скоро закроет все карты в польских злотых.

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