Деньги
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🎬 Болдуин застрелил украинку 🚫 Жесткий карантин - октябрь 2021 💡 Большое обновление сетей Выборы в Харькове Выборы в Харькове
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Знают о них не все! 10 скрытых функций Monobank

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
25 октября, 10:51
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В приложении в случае долгого зажатия картинки "Банки", начнется игра "Кот-сосиска"
В Monobank есть удобные функции, которыми мало кто пользуется
В Monobank есть удобные функции, которыми мало кто пользуется / Фото: Коллаж: Сегодня

В Monobank постоянно появляются новые функции, но некоторые из них остаются скрытыми из-за охвата небольшого количества клиентов.

О них украинцам напомнил сооснователь Monobank Олег Гороховский в Facebook.

Реклама

О некоторых из скрытых функций мы уже рассказывали, например, о режиме "инкогнито". Активировать его можно всего лишь двойным тапом на баланс или долгим тапом на иконку при входе в приложение. Также, он позволяет скрыть личные данные при отправке скриншота. Для этого нужно нажать на сумму баланса в деталях транзакции – общая сумма превращается в эмодзи.

Для клиентов банка доступны:

  • Копирование номера карты в приложении – нужно прижать номер и он появится в буфере обмена.
  • Копирование номера карты с SMS – если скопировать номер карты с длинного текстового сообщения, то в приложении появятся только цыфры, не нужно отдельно пытаться скопировать номер.
  • Перевод денег с помощью андроид-смартфона с NFC – необходимо к телефону поднести карту, а в приложении откроется функция перевода на нее.
  • Перевод денег контактам из контактной книги смартфона – а если у человека несколько карт, то зажав контакт можно выбрать куда именно перевести деньги.
  • Выбор валюты при отправке денег – если карта получателя и отправителя в разных валютах, то можно самостоятельно решить в эквиваленте какой валюты нужно отправить платеж.
  • Shake to Pay – можно безконтактно перевести деньги, необходимо лишь потрясти смартфонами, а приложение найдет карты поблизости.
  • Курс валют за границей – в приложении автоматически заменится курс валют на соответствующее государство, если вы путешествуете.
  • Управление сообщениями в выписке – свайпом влево можно удалить оповещение, а если нажать на значок лупы в верхнем правом углу, откроется поиск по выписке и там можно отфильтровать платежи по категориям и по датам, чтобы легче найти интересующую трату.

Также в приложении можно активировать игры. Так, если нажать на ракету, которая появляется при обновлении выписки, начнется игра Space Invader. А в случае долгого зажатия картинки "Банки", начнется новая игра "Кот-сосиска" в которой нужно "поедать" украинские банки и НБУ.

Реклама

В Monobank появилась новая услуга

18 октября в мобильном приложении Monobank появилась электронная сим-карта от lifecell. С помощью e-Sim пользователи могут иметь сразу две сим-карты – физическую и электронную.

Электронная сим-карта не требует слота для ее установки и позволяет добавлять два или более мобильных номеров даже для телефонов, которые поддерживают только одну физическую сим-карту.

Ранее соучредитель банка Олег Гороховский анонсировал и новую услугу для эквайринга, которая позволит оплачивать товары и услуги с помощью QR-кода.

Реклама

Новая услуга предоставляет возможность:

  • принимать платежи без терминалов, кассовой бумаги;
  • осуществить оплату с помощью QR-кода. Сам QR-код можно нанести на кассу, на каждый товар, онлайн и офлайн.
  • тариф составляет 1,8% без арендных платежей и замены рулонов с чеками.

Также мы писали, что Monobank изменил тарифы по исходящим SWIFT-платежам, а также разрешил ФОПам (ФЛП) пополнять счет через терминалы и кассы банков.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Финанс-дайджест
Больше новостей
Money-лайфхакер
Тарифы на газ
Больше новостей
Главное про Деньги
Все новости
Последние новости
Показать еще
Обменка
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.29

Российский рубль (₽)

0.3739

Евро (€)

30.58

Опрос
Налогами по цифровизации
Что будет с 4G и 5G в Украине
Лови связь!
Выбор украинцев
ТОП электрокаров
Узнай о новом рекорде
Опрос
Поройся в копилке
Десять "минималок" за 20 копеек!
Какую монету искать?

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Хочу знать
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,66
30,50
30,00
29,00
17,67
31,85
30,58
28,85
18,57
32,99
32,68
31,59
18,79
33,79
31,72
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,34
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять