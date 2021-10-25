Знають про них не всі! 10 прихованих функцій Monobank

У додатку в разі довгого затиснення картинки "Банки", почнеться гра "Кіт-сосиска"

У Monobank є зручні функції, якими мало хто користується / Фото: Колаж: Сьогодні

В Monobank постійно з'являються нові функції, але деякі з них залишаються прихованими через охоплення невеликої кількості клієнтів.

Про них українцям нагадав співзасновник Monobank Олег Гороховський в Facebook.

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Про деякі з прихованих функцій ми вже розповідали, наприклад, про режим "інкогніто". Активувати його можна всього лише подвійним тапом на баланс або довгим тапом на іконку при вході в додаток. Також, він дозволяє приховати особисті дані при відправці скріншоту Для цього потрібно натиснути на суму балансу в деталях транзакції – загальна сума перетворюється на емодзі.

Для клієнтів банку доступні:

Копіювання номера карти в додатку – потрібно притиснути номер і він з'явиться в буфері обміну.

Копіювання номера карти з SMS – якщо скопіювати номер карти з довгого текстового повідомлення, то в додатку з'являться тільки цифрах, не потрібно окремо намагатися скопіювати номер.

Переказ грошей за допомогою андроїд-смартфона з NFC – необхідно до телефону піднести картку, а в додатку відкриється функція переказу на неї.

Переказ грошей контактам з контактної книги смартфона – а якщо у людини кілька карт, то затиснувши контакт можна вибрати куди саме переказати гроші.

Вибір валюти при відправці грошей – якщо карта одержувача і відправника в різних валютах, то можна самостійно вирішити в еквіваленті якої валюти потрібно відправити платіж.

Shake to Pay – можна безконтактно переказати гроші, необхідно лише потрясти смартфонами, а додаток знайде карти поблизу.

Курс валют за кордоном – в додатку автоматично заміниться курс валют на відповідну державу, якщо ви подорожуєте.

Управління повідомленнями в виписці – свайпом вліво можна видалити оповіщення, а якщо натиснути на значок лупи у верхньому правому куті, відкриється пошук по виписці і там можна відфільтрувати платежі за категоріями і по датах, щоб легше знайти потрібну витрату.

Також в додатку можна активувати гри. Так, якщо натиснути на ракету, яка з'являється при оновленні виписки, почнеться гра Space Invader. А в разі довгого затиснення картинки "Банки", почнеться нова гра "Кіт-сосиска" в якій потрібно "поїдати" українські банки і НБУ.

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У Monobank з'явилася нова послуга

18 жовтня в мобільному додатку Monobank з'явилася електронна сім-карта від lifecell. За допомогою e-Sim користувачі можуть мати відразу дві сім-карти – фізичну й електронну.

Електронна сім-карта не вимагає слота для її установки і дозволяє додавати два або більше мобільних номерів навіть для телефонів, які підтримують тільки одну фізичну сім-карту.

Раніше співзасновник банку Олег Гороховський анонсував і нову послугу для еквайрингу, яка дозволить оплачувати товари і послуги за допомогою QR-коду.

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Нова послуга надає можливість:

приймати платежі без терміналів, касової паперу;

здійснити оплату за допомогою QR-коду. Сам QR-код можна нанести на касу, на кожен товар, онлайн та офлайн.

тариф становить 1,8% без орендних платежів і заміни рулонів з чеками.

Також ми писали, що Monobank змінив тарифи за вихідними SWIFT-платежів, а також дозволив ФОПам (ФОП) поповнювати рахунок через термінали і каси банків.