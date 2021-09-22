Гороховський анонсував нову послугу в Monobank

Еквайринг дає можливість приймати платежі без терміналів

Горохівський заявив про передзамовлення на mono-еквайринг / Фото: Колаж: Сьогодні

Інтернет-банк Monobank в жовтні запускає послугу еквайрингу, яка дозволить користувачам оплачувати товари і послуги за допомогою QR-коду

Про це написав в Facebook співзасновник Monobank Олег Гороховський.

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"Коли ми запускали monobank, ми хотіли, щоб клієнти не відмовлялися від своїх старих, звичних банків, а просто спробували нашу карту як другу або третю і потім вирішили яка карта повинна бути верхньою в гаманці. Зараз ми вирішили виконати те ж саме з еквайрингом", – написав бізнесмен.

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Нова послуга надає можливість:

приймати платежі без терміналів, касового паперу;

здійснити оплату за допомогою QR-коду. Сам QR-код можна нанести на касу, на кожен товар, в онлайн і оффлайн.

тариф становить 1,8% без орендних платежів і заміни рулонів з чеками.

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Гороховський заявив про попередє замовлення на mono-еквайринг. Повноцінно послуга запрацює вже в жовтні.

Відзначимо, що еквайринг – це можливість прийому платежів. Їх умовно поділяють на офлайн-платежі (через POS-термінали) та онлайн-платежі (оплата на сайті).

Отже, новий продукт Monobank стане конкурентом для LiqPay, WayForPay, Fondy та інших систем на ринку.

Звернення клієнтки Monobank до Гороховського

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Гороховський заявив про те, що при отриманні платежів клієнтів цифрового банку тепер у виписці відображається прізвище відправника грошей. Все почалося з персональної скарги однієї з клієнток банку, оскільки звернення на гарячу лінію не допомогли.

Раніше у користувачів не висвітлювалися прізвища, хто відправляв кошти з карти Monobank на карту Monobank. Тільки "Анна Б." або "Ірина П."

Відразу після звернення Наталії Monobank виправили цю проблему, тепер прізвище відправника відображається у виписці повністю при всіх нових платежах всередині Монобанку.

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