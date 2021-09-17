Гороховський нагадав про важливу функцію в Monobank

У додатку є режим "інкогніто", який включається подвійним натисканням на баланс

Клієнти можуть приховувати баланс свого рахунку / Фото: Колаж: Сьогодні

Співзасновник Monobank Олег Гороховський нагадав українцям про зручну функцію в інтернет-банку. За допомогою простих маніпуляцій можна приховати баланс карти.

Про це він написав в Telegram.

"Мінімум три рази в тиждень мені надсилають одне і те ж речення. Звучить воно так:

Дуже незручно, що коли мені потрібно відправити копію квитанції ви світите баланс карти і мені доводиться його замазувати маркером на скріншоті , – написав Гороховський.

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Виявилося, що така функція вже є і зробити це можна дуже просто. Необхідно лише натиснути на суму балансу. Після цього сума ховається, а на її місці з'являються смайлики.

"А якщо серйозно, ця штука вже давненько працює (див.відео) як і режим "інкогніто", який включається подвійним тапом на баланс на головному екрані або довгим тапом на іконку при вході в додаток", – пояснив співзасновник Monobank.

Ще одне звернення клієнтки Monobank до Гороховського

Гороховський заявив про те, що при отриманні платежів клієнтів цифрового банку тепер у виписці відображається прізвище відправника грошей. Все почалося з персональної скарги однієї з клієнток банку, оскільки звернення на гарячу лінію не допомогли.

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Раніше у користувачів не висвітлювалися прізвища, хто відправляв кошти з карти Monobank на карту Monobank. Тільки "Анна Б." або "Ірина П."

Відразу після звернення Наталії Monobank виправили цю проблему, тепер прізвище відправника відображається у виписці повністю при всіх нових платежах всередині Монобанку.

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