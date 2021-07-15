Русский
$ 27,3
32,25
  1. Новини економіки
  2. Фінанси

Monobank змінив тарифи по вихідним SWIFT-платежу

15 липня 2021 20:00

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Тепер ФОПи також зможуть поповнювати свої рахунки через термінали і каси банків

Банківська система SWIFT. Фото: SWIFT/Event Images

Банківська система SWIFT. Фото: SWIFT/Event Images

Monobank змінив тарифи по вихідним SWIFT-платежу, а також дозволив ФОПам поповнювати рахунок через термінали і каси банків.

Реклама

Про це йдеться в розсилці клієнтам банку.

Так, вартість пошуку засобів під час SWIFT-переказу, уточнення, коригування або повернення SWIFT-переказу тепер така:

  • 40 доларів для SWIFT-платежів в доларах;
  • 40 євро для SWIFT-платежів в інших валютах.

Як ми писали раніше, в Україні запрацювала нова система блокування рахунків боржників і автоматичного списання грошей. Вона була узаконена в квітні, а на її впровадження давалося три місяці. Таким чином передбачається швидко стягувати борги з аліментів, по кредитах, штрафи за порушення ПДР і інші.

Не пропусти!
В тренді
Сервісні центри МВС не видають водійські права. Що робити без документа на руках
Сервісні центри МВС не видають поки водійські права. Колаж: "Сьогодні"
Реклама

До речі, раніше автоматичний арешт рахунків міг застосовуватися тільки у стосовно неплатників аліментів. Тепер нововведення стосується всіх боржників, які потраплять до відповідного реєстру.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" також розбирався, за яку суму боргу у власника можуть відібрати житло.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

ПриватБанк і Monobank у списку. В яких банках України почали блокувати рахунки за борги
ПриватБанк і Monobank у списку. В яких банках України почали блокувати рахунки за боргиФінанси
Валютний резерв України зріс на півмільярда доларів: у чому причина
Валютний резерв України зріс на півмільярда доларів: у чому причинаФінанси
Нові гроші, нові картки і відкритий доступ до рахунків клієнтів – що змінить закон про платіжні послуги
Нові гроші, нові картки і відкритий доступ до рахунків клієнтів – що змінить закон про платіжні послугиЕкономіка
З колекторами тепер можна розмовляти по-іншому – набув чинності закон
З колекторами тепер можна розмовляти по-іншому – набув чинності законЕкономіка
В НБУ вирішили замінити деякі монети. Якого номіналу і чому
В НБУ вирішили замінити деякі монети. Якого номіналу і чомуФінанси
Долар і євро стали ще дешевшими: офіційний курс
Долар і євро стали ще дешевшими: офіційний курсФінанси

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти