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ПриватБанк і Monobank у списку. В яких банках України почали блокувати рахунки за борги

6 липня 2021 16:52

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

До нової системи скоро приєднаються всі банківські фінустанови. У зоні ризику – всі боржники, а не тільки неплатники аліментів

ПриватБанк і Монобанк приєдналися до системи блокування рахунків

ПриватБанк і Монобанк приєдналися до системи блокування рахунків / Фото: уніан, НБУ, Дія

В Україні запрацювала нова система блокування рахунків боржників і автоматичного списання грошей. Вона була узаконена в квітні, а на її впровадження давалося три місяці. Таким чином передбачається швидко стягувати борги з аліментів, за кредитами, штрафи за порушення ПДР та інші. За інформацією УП, поки до системи підключені тільки такі банки:

  • ПриватБанк;
  • ТАСкомбанк;
  • Універсал банк (включаючи Monobank);
  • ОКСІ банк;
  • банк "Восток";
  • Індустріалбанк;
  • ПроКредит банк.

Ще 44 банки тестують систему і незабаром приєднаються до неї, а 11 банків ведуть переговори про підключення до тестового середовища.

Як це працює

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Державні і приватні виконавці отримають інформацію про всі рахунки боржників у будь-якому з банків України буквально в лічені години. З цією метою створена Автоматизована система виконавчого провадження (АСВП).

Якщо суд винесе постанову про стягнення коштів та передасть у виконавчу службу, заборгованість списуватиметься з банківського рахунку боржника без його участі. А якщо наявної суми не вистачить, рахунок буде заблокований до повного виконання рішення суду.

Як працює автоматичний арешт рахунків

Як працює автоматичний арешт рахунків / Фото: Министерство юстиции Украины

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Раніше автоматичний арешт рахунків міг застосовуватися тільки щодо неплатників аліментів. Тепер нововведення стосується всіх боржників, які потраплять до відповідного реєстру.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" також розбирався, за яку суму боргу у власника можуть відібрати житло.

До речі, деякі боржники за комуналку примудряються оформляти субсидію. Про найпоширеніші схеми дивіться в сюжеті:

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