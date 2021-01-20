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Українцям дозволили обмінювати готівкові долари через банкомати й термінали

20 січня, 12:33

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Банкам тепер можна купувати іноземну валюту у населення за безготівкові кошти

Українці тепер можуть продавати іноземну валюту через термінали самообслуговування або банкомати і отримувати на свій рахунок безготівковий еквівалент у гривні.

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Такі зміни передбачає постанова Національного банку України (НБУ).

При цьому послугу по такому обміну валюти можуть надавати не тільки банки, а й всі фінустанови з відповідною ліцензією.

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Клієнтам при цьому потрібно враховувати, що на такі операції автоматично поширюється введений в Україні в 2020 році фінмонтірінг. Походження коштів не перевірятимуть, якщо сума – менше 5000 гривень (30 тис. грн за умови сплати кредиту).

Нагадаємо, раніше в Україні також задумалися про скасування податку на депозити. З такою пропозицією до уряду вже звертався Національний банк.

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НБУ банки обмін валют банкомати термінали

Джерело: Сьогодні

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