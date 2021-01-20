Украинцам разрешили обменивать наличные доллары через банкоматы и терминалы

Банкам теперь можно покупать иностранную валюту у населения за безналичные средства

Украинцы теперь могут продавать иностранную валюту через терминалы самообслуживания или банкоматы и получать на свой счет безналичный эквивалент в гривне.

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Такие изменения предусматривает постановление Национального банка Украины (НБУ).

При этом услугу по такому обмену валюты могут предоставлять не только банки, а и все финучреждения с соответствующей лицензией.

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Клиентам при этом нужно учитывать, что на такие операции автоматически распространяется введенный в Украине в 2020 году финмонтиринг. Происхождение средств не будут проверять, если сумма – менее 5000 гривен (30 тыс. грн в случае оплаты кредита).

Напомним, ранее в Украине также задумались об отмене налога на депозиты. С таким предложением к правительству уже обращался Национальный банк.

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