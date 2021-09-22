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Гороховский анонсировал новую услугу в Monobank

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
22 сентября, 08:00
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Эквайринг дает возможность принимать платежи без терминалов
Гороховский заявил о предзаказе на mono-эквайринг
Гороховский заявил о предзаказе на mono-эквайринг / Фото: Коллаж: Сегодня

Интернет-банк Monobank в октябре запускает услугу эквайринга, которая позволит пользователям оплачивать товары и услуги с помощью QR-кода

Об этом написал в Facebook соучредитель Monobank Олег Гороховский.

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"Когда мы запускали monobank, мы хотели, чтобы клиенты не отказывались от своих старых, привычных банков, а просто попробовали нашу карту как вторую или третью и потом решили какая карта должна быть верхней в кошельке. Сейчас мы решили исполнить тоже самое с эквайрингом", – написал бизнесмен.

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Новая услуга предоставляет возможность:

  • принимать платежи без терминалов, кассовой бумаги;
  • осуществить оплату с помощью QR-кода. Сам QR-код можно нанести на кассу, на каждый товар, в онлайн и оффлайн.
  • тариф составляет 1,8% без арендных платежей и замены рулонов с чеками.
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Гороховский заявил о предзаказе на mono-эквайринг. Полноценно услуга заработает уже в октябре.

Отметим, что эквайринг — это возможность приема платежей. Их условно разделяют на офлайн-платежи (через POS-терминалы) и онлайн-платежи (оплата на сайте).

Таким образом, новый продукт Monobank станет конкурентом для LiqPay, WayForPay, Fondy и других систем на рынке.

Обращение клиентки Monobank к Гороховскому

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Гороховский заявил о том, что при получении платежей клиентов цифрового банка теперь в выписке отражается фамилия отправителя денег. Все началось с персональной жалобы одной из клиенток банка, поскольку обращение на горячую линию не помогли.

Раньше у пользователей не освещались фамилии, кто отправлял средства с карты Monobank на карту Monobank. Только "Анна Б." или "Ирина П."

Сразу после обращения Натальи Monobank исправили эту проблему, теперь фамилия отправителя отображается в выписке полностью при всех новых платежах внутри Монобанка.

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