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Гороховский напомнил о важной функции в Monobank

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
17 сентября, 08:20
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В приложении есть режим "инкогнито", который включается двойным нажатием на баланс
Клиенты могут скрывать баланс своего счета
Клиенты могут скрывать баланс своего счета / Фото: Коллаж: Сегодня

Соучредитель Monobank Олег Гороховский напомнил украинцам об удобной функции в интернет-банке. С помощью простых манипуляций можно скрыть баланс карты.

Об этом он написал в Telegram.

"Минимум три раза в неделю мне присылают одно и то же предложение. Звучит оно так:
Очень неудобно, что когда мне нужно отправить копию квитанции вы светите баланс карты и мне приходится его замазывать маркером на скриншоте", – написал Гороховский.

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Оказалось, что такая функция уже есть и сделать это можно очень просто. Необходимо лишь нажать на сумму баланса. После этого сумма скрывается, а на ее месте появляются смайлики.

"А если серьёзно, эта штука уже давненько работает (см.видео) как и режим "инкогнито", который включается двойным тапом на баланс на главном экране или долгим тапом на иконку при входе в приложение", – объяснил соучредитель Monobank.

Еще одно обращение клиентки Monobank к Гороховскому

Гороховский заявил о том, что при получении платежей клиентов цифрового банка теперь в выписке отражается фамилия отправителя денег. Все началось с персональной жалобы одной из клиенток банка, поскольку обращение на горячую линию не помогли.

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Раньше у пользователей не освещались фамилии, кто отправлял средства с карты Monobank на карту Monobank. Только "Анна Б." или "Ирина П."

Сразу после обращения Натальи Monobank исправили эту проблему, теперь фамилия отправителя отображается в выписке полностью при всех новых платежах внутри Монобанка.

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