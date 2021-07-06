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ПриватБанк и Monobank в списке. В каких банках Украины начали блокировать счета за долги

6 июля 2021 16:52

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

К новой системе скоро присоединятся все банковские финучреждения. В зоне риска – все должники, а не только неплательщики алиментов

ПриватБанк и Монобанк присоединились к системе блокирования счетов

ПриватБанк и Монобанк присоединились к системе блокирования счетов / Фото: УНИАН, НБУ, Дія

В Украине заработала новая система блокирования счетов должников и автоматического списания денег. Она была узаконена в апреле, а на ее внедрение давалось три месяца. Таким образом предполагается быстро взыскивать долги по алиментам, по кредитам, штрафы за нарушение ПДД и другие. По информации УП, пока к системе подключены только следующие банки:

  • ПриватБанк;
  • Таскомбанк;
  • Универсал банк (включая Monobank);
  • ОКСИ банк;
  • банк "Восток";
  • Индустриалбанк;
  • ПроКредит банк.

Еще 44 банка тестируют систему и вскоре присоединятся к ней, а 11 банков ведут переговоры о подключении к тестовой среде.

Как это работает

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Государственные и частные исполнители получат информацию о всех счетах должников в любом из банков Украины буквально в считанные часы. С этой целью создана Автоматизированная система исполнительного производства (укр. – Автоматизована система виконавчого провадження, АСВП).

Если суд вынесет постановление о взыскании средств и передаст в исполнительную службу, задолженность будет списываться с банковского счета должника без его участия. А если имеющейся суммы не хватит, счет будет заблокирован до полного выполнения решения суда.

Как работает автоматический арест счетов

Как работает автоматический арест счетов / Фото: Министерство юстиции Украины

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Раньше автоматический арест счетов мог применяться только в отношении неплательщиков алиментов. Теперь новшество касается всех должников, которые попадут в соответствующий реестр.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" также разбирался, за какую сумму долга у собственника могут отнять жилье.

Кстати, некоторые должники за коммуналку умудряются оформлять субсидию. О самых распространенных схемах смотрите в сюжете:

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