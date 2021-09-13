Хотела оплатить покупки: у клиентки Monobank загадочно исчезли деньги

После неудачной оплаты картой у девушки списались деньги с карты ночью через несколько дней

На Monobank пожаловалась клиентка / Фото: Коллаж: Сегодня

Клиентка Monobank не смогла расплатиться картой в магазине. Несмотря на то, что изначально деньги были сняты, транзакция не прошла.

О сложившейся ситуации украинка написала на сайте "Минфин".

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"Хотела оплатить покупки, пришло смс, что деньги сняты, но продавец сказал что отклонили. После звонка в службу сказали, что действительно деньги не дошли и их вернут назад, в течении часа они вернулись, в магазине расплатилась наличкой", – написала девушка.

По ее словам, спустя два дня после неудачной оплаты картой ночью деньги снова списались.

"Связываюсь с службой поддержки и меня уверяют что магазин снял эти деньги, приехав в магазин они проверяют терминал, звонят в ПриватБанк, и банк подтверждает что деньги не приходили", – добавила девушка, отметив, что Monobank предложил ей подождать 10 дней и подписать согласие на снятие еще 19 долларов за то, что банк будет разбираться.

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В Monobank ответили девушке, что нужно проверить ситуацию.

Обращение клиентки Monobank к Гороховскому

Соучредитель Monobank Олег Гороховский заявил о том, что при получении платежей клиентов цифрового банка теперь в выписке отражается фамилия отправителя денег. Все началось с персональной жалобы одной из клиенток банка, поскольку обращение на горячую линию не помогли.

Раньше у пользователей не освещались фамилии, кто отправлял средства с карты Monobank на карту Monobank. Только "Анна Б." или "Ирина П."

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Сразу после обращения Натальи Monobank исправили эту проблему, теперь фамилия отправителя отображается в выписке полностью при всех новых платежах внутри Монобанка.

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