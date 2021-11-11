Клієнтові довелося двічі позиватися до Monobank – що вимагають від українця

Клієнт Monobank розповів про свої суди з банком та про відсотки, які з нього вимагали задовго після кредиту, який він уже погасив.
Про це чоловік залишив відгук на спеціальному сайті "Мінфін".
За словами користувача, банк почав списувати у нього відсотки через довгий час після погашення кредиту.
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"Платити відмовився, оскільки пояснити з чого складається так звана сума заборгованості ніхто зі співробітників банку не міг, запропонували пояснити з чого вони намалювали суму боргу лише після того, як я підпишу договір реструктуризації", – пише клієнт.
Тоді чоловік подав на Monobank до суду, який вони програли, тоді фінансова установа подала апеляцію та знову програла.
Однак навіть після програного суду з чоловіка продовжили вимагати гроші.
"У результаті після рішення суду все одно вимагають з мене гроші з аргументацією "ми програли в суді, нам це не сподобалося, вимагатимемо далі". А кажуть "найзручніший банк". А насправді це "шарашкіна контора", гірша за якісь кіоски зі швидкими грошима", – засмутився чоловік.
Банк залишив свій коментар під відгуком і написав, що зв'яжеться з чоловіком у особистих повідомленнях для перевірки інформації.
Електронна сім-карта в Monobank
Раніше співзасновник банку Олег Гороховський розповів, що у мобільному додатку Monobank можна відкрити електронну сім-карту для якої не потрібне додаткового слота в телефоні.
Функція підтримуватиме до 10 номерів, а коштує випадковий номер 150 грн.
Проте банк обіцяє, що гроші за покупку першої віртуальної сімки він поверне у вигляді кешбеку.
"Сьогодні" раніше писали, що у додатку Monobank є близько 10 прихованих функцій про які знають не всі юзери.
А також розповідали, що Monobank скоро закриє всі карти у польських злотих.