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Клієнтові довелося двічі позиватися до Monobank – що вимагають від українця

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
11 листопада, 11:40
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Monobank вимагає відсотки за погашений кредит, через що клієнтові довелося подавати до суду
Клієнтові довелося двічі позиватися до Monobank через проценти за кредитом
Клієнтові довелося двічі позиватися до Monobank через проценти за кредитом / Фото: Колаж: Сьогодні

Клієнт Monobank розповів про свої суди з банком та про відсотки, які з нього вимагали задовго після кредиту, який він уже погасив.

Про це чоловік залишив відгук на спеціальному сайті "Мінфін".

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За словами користувача, банк почав списувати у нього відсотки через довгий час після погашення кредиту.

"Платити відмовився, оскільки пояснити з чого складається так звана сума заборгованості ніхто зі співробітників банку не міг, запропонували пояснити з чого вони намалювали суму боргу лише після того, як я підпишу договір реструктуризації", – пише клієнт.

Тоді чоловік подав на Monobank до суду, який вони програли, тоді фінансова установа подала апеляцію та знову програла.

Однак навіть після програного суду з чоловіка продовжили вимагати гроші.

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"У результаті після рішення суду все одно вимагають з мене гроші з аргументацією "ми програли в суді, нам це не сподобалося, вимагатимемо далі". А кажуть "найзручніший банк". А насправді це "шарашкіна контора", гірша за якісь кіоски зі швидкими грошима", – засмутився чоловік.

Банк залишив свій коментар під відгуком і написав, що зв'яжеться з чоловіком у особистих повідомленнях для перевірки інформації.

Електронна сім-карта в Monobank

Раніше співзасновник банку Олег Гороховський розповів, що у мобільному додатку Monobank можна відкрити електронну сім-карту для якої не потрібне додаткового слота в телефоні.

Функція підтримуватиме до 10 номерів, а коштує випадковий номер 150 грн.

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Проте банк обіцяє, що гроші за покупку першої віртуальної сімки він поверне у вигляді кешбеку.

"Сьогодні" раніше писали, що у додатку Monobank є близько 10 прихованих функцій про які знають не всі юзери.

А також розповідали, що Monobank скоро закриє всі карти у польських злотих.

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