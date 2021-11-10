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Monobank оставил клиентку без денег в сложной ситуации – что произошло

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
10 ноября, 13:38
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Monobank заблокировал карту клиентки, которая пыталась оплатить операцию своей родственнице
Monobank оставил без денег клиентку, которая пыталась оплатить операцию
Monobank оставил без денег клиентку, которая пыталась оплатить операцию / Фото: Коллаж: Сегодня

Клиентка Monobank рассказала, что банк заблокировал ее карту именно в тот момент, когда ей срочно требовались деньги на операцию для родственницы.

Об этом женщина оставила отзыв на специализированном сайте "Минфин".

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По ее словам, раньше ей очень нравилась функция кэш-бека и она постоянно пользовалась этой карточкой.

"И вот сегодня случилась беда, родственницы понадобилось срочно сбросить 20 тысяч грн на карточку на операцию, но банк считал, что это мошенники", – пишет пользователь.

Клиентка позвонила в службу поддержки и попросила провести платеж и подтвердила, что это именно она.

"Но мне в ответ заблокировали карточку и лимит, и сказали, что нужно менять на новую.
Вот так и получается, что когда случится беда Монобанк сочтет вас мошенниками. Хорошо, что еще была карта Райффайзен Банка и там провели платеж без проблем", – говорится в отзыве.

Женщина написала, что планирует закрыть свой счет в этом банке и не хочет больше пользоваться картой Monobank.

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Что ответили в Monobank?

Сотрудники банка отреагировали и оставили свой комментарий, где написали, что ситуация действительно неприятная.

Мы используем индивидуальный подход к установлению кредитного лимита для каждого клиента. Расчет производится с помощью скоринговой модели, которая учитывает более 1000 параметров по каждому из клиентов и формирует его профиль", – написал банк.

Сотрудники также отметили, что это не окончательное решение, и в будущем лимит может быть повышен.

Банкоматы Monobank

Сейчас у мобильного банка нет собственных банкоматов и это изрядно уменьшает оборот денег внутри системы.

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Основатель Monobank Олег Гороховский сообщил, что они намерены это исправить и создать собственную сеть банкоматов.

Гороховский показал, как будут выглядеть тестовые банкоматы.

Ранее "Сегодня" писали, что Monobank планирует закрыть с 12 декабря все карты в злотых.

А также сообщали, что мобильное приложение Monobank имеет около 10 скрытых функций.

банкиMonobank
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