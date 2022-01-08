Как закрыть карту Ощадбанка – пошаговая инструкция

Закрыть карточку дистанционно не получится

Рассказываем, как без проблем закрыть карту Ощадбанка / Фото: Коллаж: Сегодня

Очень часто у украинцев есть не одна и не две карточки разных банков, некоторыми из которых вообще не пользуются. Тогда счет решают закрыть, однако не во всех банках это можно сделать онлайн, например и в Ощадбанке.

"Сегодня" узнали у сотрудников Ощадбанка, как закрыть карту и готовы рассказать вам.

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Итак, закрыть карточный или любой другой счет онлайн или через горячую линию – невозможно .

Для этого клиенту нужно лично обратиться в отделение Ощадбанка с документом, удостоверяющим личность (рекомендуется паспорт гражданина) и, собственно, самой карточкой.

В отделении нужно написать заявление, это делается на месте. На сайте Ощадбанка также отмечают, что если к вашей пластиковой карточке была подключена услуга овердрафт и есть задолженность, закрыть ее до полного погашения долга невозможно.

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Если с написанием заявления и погашением долга все в порядке, карточка отдается работнику отделения, который должен ее разрезать.

По словам сотрудника банка, после посещения отделения карточный счет будет закрыт в течение трех месяцев (90 дней).

Сотрудник Ощадбанка отметил, что для написания заявления на закрытие карточного счета не обязательно посещать именно то отделение, в котором вы его открывали. Однако это должно быть отделение в пределах вашей области.

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"Тысяча Зеленского" в Ощадбанке

Раньше мы уже рассказывали, как оформить виртуальную карточку "єПідтримка" в мобильном приложении "Ощад24\7" и получить на нее 1000 гривен за вакцинацию от коронавируса.

Для этого в приложении банка необходимо:

зайти в раздел "Карты" и выбрать главную банковскую карту;

Перейти в подраздел "Сервисы" и выбрать пункт "Открыть виртуальную карту";

Выбрать нужный вам тип карты и подтвердить;

Далее на ваш финансовый номер поступит смс-подтверждение;

После выпуска карты вы получите все данные в смс.

"Сегодня" также писали, как Ощадбанк случайно подключил клиентку к чужому счету и рассказывали, что учреждение создало новое мобильное приложение.