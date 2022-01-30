Комиссия при переводе с карты на карту ПриватБанка, Ощадбанка и Monobank – как сэкономить

Перевод с карты на карту – одна из самых частых банковских операций и приносит банкам неплохой доход.
"Сегодня" разобрались, какая комиссия на такие переводы в разных банках и готовы рассказать вам.
Комиссия ПриватБанка
Между картами ПриватБанка комиссия за перевод отсутствует, то есть составляет 0 грн. Однако если вы решили сделать перевод на карту ПриватБанка, воспользовавшись горячей линией 3700 – комиссия будет 2 грн от любой суммы.
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Перевод с карты украинского банка на карту Привата обойдется в 0,5% от суммы, но минимальная комиссия 5 грн.
Комиссия при других переводах:
- с карты ПриватБанка на карту Mastercard зарубежного банка – 2%, но минимум 50 грн;
- с карты ПриватБанка на карту Visa зарубежного банка – 1%, но минимум 1 доллар;
- с карты Visa зарубежного банка на карту Mastercard ПриватБанка – 1%, но минимум 1 доллар;
- с карты Visa зарубежного банка на карту Visa ПриватБанка – 1,5%;
- с карты Mastercard зарубежного банка на карту ПриватБанка – 1,5%.
Комиссия в данном случае возлагается на отправителя денег.
Ощадбанк
Тут все намного проще, комиссия при переводе между картами банка обойдется в 5 грн, но для владельцев карты "Мой комфорт" она отсутствует.
Для перевода на карты других банков - 1% + 5 грн.
Monobank
Переводы с карты Monobank проводятся без комиссии, если речь идет о ваших деньгах. Если вы переводите кредитные средства – комиссия составляет 4%.
Перевод с карты Monobank на карту зарубежного банка обойдется в 1% от суммы, но не менее 1 доллара, 1 евро или 30 грн за счет собственных денег и 4% за счет кредитных.
При переводе с карт иностранных банков на карту Monobank комиссия составит 1,8% от суммы перевода.
Звонки родственникам из банка
Иногда для получения дополнительной информации о человеке, который хочет взять кредит, сотрудники банков могут звонить его близким родственникам.
Как рассказал "Сегодня" аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак, звонить могут в том случае, если возникнут сомнения в достоверности данных или у человека еще отсутствует кредитная история.
Чаще всего такие звонки совершают, если человек хочет взять кредит на машину или недвижимость.
Аналитик рекомендует не нервничать и разговаривать с представителем банка, придерживаясь этикета делового общения, и утверждает, что они не будут разговаривать с вами на отвлеченные темы.
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