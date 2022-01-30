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Комиссия при переводе с карты на карту ПриватБанка, Ощадбанка и Monobank – как сэкономить

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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30 января, 08:40
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Рассказываем, от чего зависит комиссия при переводе средств между карточками разных банков
Какая комиссия в разных банках
Какая комиссия в разных банках / Фото: Коллаж: Сегодня

Перевод с карты на карту – одна из самых частых банковских операций и приносит банкам неплохой доход.

"Сегодня" разобрались, какая комиссия на такие переводы в разных банках и готовы рассказать вам.

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Комиссия ПриватБанка

Между картами ПриватБанка комиссия за перевод отсутствует, то есть составляет 0 грн. Однако если вы решили сделать перевод на карту ПриватБанка, воспользовавшись горячей линией 3700 – комиссия будет 2 грн от любой суммы.

Перевод с карты украинского банка на карту Привата обойдется в 0,5% от суммы, но минимальная комиссия 5 грн.

Комиссия при других переводах:

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  • с карты ПриватБанка на карту Mastercard зарубежного банка – 2%, но минимум 50 грн;
  • с карты ПриватБанка на карту Visa зарубежного банка – 1%, но минимум 1 доллар;
  • с карты Visa зарубежного банка на карту Mastercard ПриватБанка – 1%, но минимум 1 доллар;
  • с карты Visa зарубежного банка на карту Visa ПриватБанка – 1,5%;
  • с карты Mastercard зарубежного банка на карту ПриватБанка – 1,5%.

Комиссия в данном случае возлагается на отправителя денег.

Ощадбанк

Тут все намного проще, комиссия при переводе между картами банка обойдется в 5 грн, но для владельцев карты "Мой комфорт" она отсутствует.

Для перевода на карты других банков - 1% + 5 грн.

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Monobank

Переводы с карты Monobank проводятся без комиссии, если речь идет о ваших деньгах. Если вы переводите кредитные средства – комиссия составляет 4%.

Перевод с карты Monobank на карту зарубежного банка обойдется в 1% от суммы, но не менее 1 доллара, 1 евро или 30 грн за счет собственных денег и 4% за счет кредитных.

При переводе с карт иностранных банков на карту Monobank комиссия составит 1,8% от суммы перевода.

Звонки родственникам из банка

Иногда для получения дополнительной информации о человеке, который хочет взять кредит, сотрудники банков могут звонить его близким родственникам.

Как рассказал "Сегодня" аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак, звонить могут в том случае, если возникнут сомнения в достоверности данных или у человека еще отсутствует кредитная история.

Чаще всего такие звонки совершают, если человек хочет взять кредит на машину или недвижимость.

Аналитик рекомендует не нервничать и разговаривать с представителем банка, придерживаясь этикета делового общения, и утверждает, что они не будут разговаривать с вами на отвлеченные темы.

"Сегодня" также писали, как увеличить свой кредитный лимит, и рассказывали о самых опасных схемах обмана банковских мошенников.

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