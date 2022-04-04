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Monobank раптово змінив умови кредитування – кому пощастить

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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4 квітня, 11:12
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Розповідаємо, скільки діятимуть пільгові умови від Monobank
Що зміниться для клієнтів банку
Що зміниться для клієнтів банку / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Monobank запроваджує знижену ставку за всіма кредитними продуктами банку у розмірі 1,6% на місяць.

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

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Гороховський написав, що такі умови діють з 1 квітня і до закінчення воєнного стану в Україні.

"Зміни стосуються всіх кредитних продуктів банку: чорних та елітних карток, раніше оформлених розстрочок і кредитів готівкою", – написав він у Telegram.

Кредити без відсотків

Уряд розширив програму "Доступні кредити "5-7-9%", щоб підтримати аграрний сектор.

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Згідно з умовами програми, аграрії можуть отримати кредити під 0%, а максимальну суму кредиту збільшено – до 60 млн грн.

Ці зміни діятимуть на весь період воєнного стану і ще місяць після його завершення, а після перемоги ставка для аграріїв становитиме 5%.

В залежності від мети кредити видаватимуть на три (для фінансування оборотного капіталу) та п’ять (на реалізацію інвестиційного проєкту та на рефінансування заборгованості) років.

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Крім цього, на час дії в Україні воєнного стану та в 30-денний термін після його припинення споживачі не несуть відповідальності у разі прострочення виконання своїх зобов'язань за споживчим кредитом.

"Сьогодні" також писали, як простим українцям отримати кредитні канікули у своєму банку, і розповідали, у чому клієнти звинувачують ПриватБанк та Monobank.

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