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Допомога під час війни: на які виплати можуть розраховувати українці

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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25 травня, 15:31
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Розповідаємо про актуальні види фінансової допомоги для українців
Українці можуть отримати різні види допомоги під час війни
Українці можуть отримати різні види допомоги під час війни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час війни чимало громадян втратили житло та джерела доходів, тож розраховувати вони можуть лише на підтримку з боку держави чи міжнародних організацій.

Редакція "Сьогодні" зібрала актуальну інформацію про те, хто і які види виплат може отримати у травні-червні 2022 року.

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Фінансова підтримка переселенців

Українські переселенці отримують щомісячне забезпечення від держави. Для дітей та людей з інвалідністю сума допомоги становить 3000 грн/міс., а для решти – 2000 грн/міс.

Виплати нараховують на картки в банку, а нещодавно запровадили послугу з видачі грошей на вокзалі. Спільний проєкт реалізують "Укрзалізниця" та "Укрпошта" на Головному залізничному вокзалі Львова.

Виплати від гуманітарних організацій

В Україні побільшало людей, які можуть розраховувати на щомісячну грошову допомогу від міжнародних гуманітарних організацій. Раніше підтримку надавали лише внутрішньо переміщеним особам з переліку найбільш вразливих соціальних категорій.

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За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, тепер виплати можуть отримати українці з деокупованих територій, із населених пунктів, де тривають активні бойові дії та громадяни з тимчасово окупованих міст. Розмір виплат становить 2200-2500 грн на особу.

Одноразова допомога

У червні майже мільйону українців виплатять одноразову грошову допомогу. Щороку її виплачували ветеранам війни до 9 травня, але цього року дата виплат змістилась через повномасштабне вторгнення Росії.

Як розповіла міністерка соціальної політики України Марина Лазебна, є два типи одноразових виплат:

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  • від 612 грн отримають громадяни зі статусом ветеранів війни, в'язнів концтаборів та гетто;
  • до 4421 грн передбачено для інвалідів війни 1 групи і людей, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Міжнародні виплати

Окрім цього, українці, що постраждали від війни, можуть розраховувати на підтримку однієї з міжнародних організацій на вибір. Програми надають:

  • місія Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні спільно з Товариством Червоного Хреста України – 2500 грн/особу;
  • ЮНІСЕФ – 2200 грн/ос.;
  • Агентство ООН у справах біженців – 2200 грн/ос.;
  • Всесвітня продовольча програма ООН – 2220 грн/ос.;
  • Міжнародна організація з міграції (MOM) – 2220 грн/ос.;
  • Норвезька рада у справах біженців (NRC) – 2220 грн/ос..

800 тис. грн для українців

Деяким українцям можуть виплатити від 200 до 800 тисяч гривень за те, що вони постраждали від воєнних дій під час виконання своїх службових обов'язків. Відповідно до законопроєкту №7353, на таку підтримку можуть розраховувати службовці, журналісти чи працівники об’єктів критичної інфраструктури, які отримали інвалідність:

  • 800 тис. грн у разі першої групи інвалідності;
  • 500 тис. грн у разі другої групи інвалідності;
  • 200 тис. грн у разі третьої групи інвалідності.

У разі загибелі працівника чи працівниці сума виплати рідним, якщо законопроєкт підтримають у Верховній Раді, становитиме 1 мільйон гривень. Виплати здійснюватимуть з бюджету та надходжень урядів іноземних країн, міжнародних організацій, донорів.

Виплати військовим

Українські військові, що захищають країну на передовій, отримують щомісячне грошове забезпечення (зарплату) та додаткову винагороду, встановлену президентом.

Як розповів міністр оборони Олексій Резніков, для воїнів, які безпосередньо не беруть участі в боях, це 30 тис. грн на місяць, а для учасників бойових дій – 100 тис. грн на місяць. Якщо розраховувати суму по днях, то в першому випадку вона становить 1 тис. грн на день, а в другому – 3 тис. грн день.

Окрім цього, військові у відставці мають пенсії за вислугу років, по інвалідності та в разі втрати годувальника.

Раніше "Сьогодні" писали про те, що Болгарія запускає нову програму для українських біженців. Водночас в ООН лякають злиднями через війну в Україні.

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