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У червні на українців чекають нові виплати — хто отримає одноразову грошову допомогу

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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16 травня, 12:29
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Допомога не призначена лише для переселенців або лише для тих, хто втратив житло
Допомога складає від 612 грн до 4421 грн
Допомога складає від 612 грн до 4421 грн / Фото: Getty Images, Укрінформ, Колаж: Сьогодні

Майже мільйон українців у червні отримають одноразову грошову допомогу, яка, до слова, є традиційною, її щорічно виплачували ветеранам до 9 травня. Однак цього року з обʼєктивних причин виплати перенесли на червень.

Про це в інтерв'ю УНІАН розповіла міністр соціальної політики Марина Лазебна.

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До початку повномасштабного російського вторгнення Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт щодо визначення розміру щорічної разової грошової допомоги ветеранам до 9 травня. Однак проголосувати за нього не встигли.

Як запевняє Лазебна, свій обовʼязок перед ветеранами Уряд виконає і почне виплачувати допомогу у червні.

Який розмір допомоги?

Залежно від категорії отримувачів, розмір грошової допомоги визначатиметься по-різному:

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  • від 612 гривень — для громадян, які мають статус ветеранів війни, в'язнів концтаборів та гетто;
  • до 4421 гривні — для інвалідів війни 1 групи і людей, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Як зауважила міністр, виплата цієї допомоги в сьогоднішніх умовах відбуватиметься з дотриманням заходів безпеки, а саме — нерозголошення інформації про тих, хто отримав цю грошову допомогу.

Українцям нарахують додаткові виплати

У Мінсоцполітики ведуть переговори з міжнародними партнерами, щоб надати додаткову грошову допомогу українцям під час війни.

За словами Лазебної, це категорії, які у відомстві визначили ще на початку пандемії COVID-19, після ретельного аналізу:

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  • багатодітні родини;
  • сім’ї, які виховують дітей з інвалідністю;
  • старші люди з низькими доходами.

За кожну з цих категорій відповідатиме певна міжнародна організація, яка й надаватиме виплати українцям. Зокрема, підтримати людей, які цього потребують, погодилися в: ЮНІСЕФ, УВКБ ООН, Всесвітній продовольчій програмі, Міжнародному Комітеті Червоного Хреста, Міжнародній організації з міграції.

Загалом планують надати від 2200 до 2500 грн понад двом мільйонам українців, що постраждали внаслідок війни. Виплати будуть або одноразовими, або надаватимуться до 3 місяців.

Раніше "Сьогодні" писали, на яку міжнародну допомогу можуть розраховувати українці, що змушені були покинути рідні домівки через війну. Програми реалізують у співпраці з українським урядом, але одночасно людина може отримувати лише один вид підтримки.

Також ми розповідали, чому українців можуть позбавити фінансової допомоги в Польщі.

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