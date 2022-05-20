Гроші
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герої Сьогодні 🚑 Евакуація з "Азовсталі" ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Українським переселенцям виплачуватимуть допомогу по-новому – що зміниться

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
20 травня, 14:21
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Українські біженці зможуть отримати фінансову допомогу не лише онлайн чи на пошті
Отримати гроші можна буде прямо під час евакуації
Отримати гроші можна буде прямо під час евакуації / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українські переселенці, які виїжджають із зони бойових дій та з окупованих територій, зможуть отримати виплати безпосередньо на вокзалах. Спільний проєкт реалізують "Укрзалізниця" та "Укрпошта".

Про це повідомила "Укрзалізниця".

Реклама

Однак поки виплати здійснюють лише на залізничному вокзалі у Львові, але незабаром список міст планують розширити. Пасажири п'ятьох евакуаційних потягів до Львова вже отримали виплати на загальну суму 340 тис. грн.

Як це відбувається?

Залізничники передають пошті дані пасажирів евакуаційних поїздів, а пошта організовує виплати.

Нагадаємо, що українським переселенцям держава надає одноразову допомогу у розмірі 2000 грн на одного дорослого та 3000 гривень на дитину чи людину з інвалідністю.

Реклама

"Проект... покликаний донести до всіх, хто досі не наважувався евакуюватися з Донбасу, що на них дійсно чекають. Ця програма доповнює вже запущену раніше за підтримки Офісу президента програму "Там, де на вас чекають", яка дозволяє в поїзді підібрати і замовити варіанти тимчасового розселення", – пояснили в УЗ.

Нові виплати у червні

Раніше міністр соціальної політики Марина Лазебна у своєму інтерв'ю розповіла, що майже мільйон українців у червні отримають одноразову грошову допомогу.

Йдеться про традиційну допомогу ветеранам Другої світової війни та зазвичай виплачують її до 9 травня, але у зв'язку з війною терміни зсунулись.

Реклама

Українці можуть розраховувати на такі виплати:

  • від 612 грн - для громадян, які мають статус ветеранів війни, ув'язнених концтаборів та гетто;
  • до 4421 грн - для інвалідів війни 1 групи та людей, які мають особливі заслуги перед Україною.

Лазебна наголосила, що цього разу гроші виплачуватимуть в умовах суворої конфіденційності, щоб не порушувати заходів безпеки.

"Сьогодні" раніше писали, чому українські біженці можуть позбавити грошової допомоги у Польщі, і розповідали, хто може розраховувати на 800 тис. грн від держави.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Квартирне питання
Більше новин
Час заробляти
Техно
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Війна в Україні
Більше новин
Головне про гроші
Бізнес News
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,77 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Прийдешня продовольча катастрофа
Нова обкладинка The Economist
Грошове питання
Що буде із цінами на бензин?
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
39,79
43,25
-
-
42,00
44,00
-
-
-
44,38
-
-
39,86
42,31
-
-
39,86
42,31
-
-
39,86
42,31
-
-
39,50
42,29
-
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
ТОП-5 в Україні
Найпопулярніші сфери
Транспорт та логістика

Транспорт та логістика

ІТ та інтернет

ІТ та інтернет

Будівництво

Будівництво

Робочий персонал

Робочий персонал

Продажі

Продажі

Які професії затребувані
Аналіз
Матеріальні втрати економіки
1
Нерухомість Нерухомість
$32,6 млн
2
Інфраструктура Інфраструктура
$31,6 млн
3
Об'єкти видобування та переробки Об'єкти видобування та переробки
$11,9 млн
4
Соціальні об'єкти Соціальні об'єкти
$8,5 млн
5
Об'єкти енергетики Об'єкти енергетики
$3,7 млн
6
Цінне рухоме майно Цінне рухоме майно
$2,77 млн
7
С/г об'єкти та лісове господарство С/г об'єкти та лісове господарство
$1 млн
Хто заплатить українцям?
Житло
Як війна перевернула ціни

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Валюта
Коли розморозять курс долара?
Дізнатися
Ціни
Що подорожчало найбільше за рік
1
Овочі Овочі
67,2%
2
Макаронні вироби Макаронні вироби
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукти Фрукти
23,5%
5
Риба Риба
22,1%
6
Хліб Хліб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сир та м'який сир Сир та м'який сир
18,8%
9
М'ясо М'ясо
15,3%
10
Соняшникова олія Соняшникова олія
14,7%
Знати більше
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

30400.36

Dogecoin (DOGE)

0.09

Ethereum (ETH)

2044.88

Litecoin (LTC)

70.85

Ripple (XRP)

0.43

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти