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Нова фінансова допомога українцям – хто отримає 2220 грн від держави

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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5 травня, 09:29
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Мінсоцполітики із Всесвітньою продовольчою програмою ООН запровадили додаткові виплати для українців під час війни
Українцям призначили додаткові виплати
Українцям призначили додаткові виплати / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час воєнного стану українці отримують фінансову допомогу від держави та міжнародних партнерів і організацій.

Про чергові виплати нашим громадянам, а саме внутрішньо переміщеним особам, повідомили у пресслужбі Мінсоцполітики.

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Хто і скільки отримає

Отримати додаткові до вже наявних виплати зможуть внутрішньо переміщені особи з числа найбільш вразливих груп.

"Відповідно до укладеного меморандуму виплата додаткової грошової допомоги вразливим домогосподарствам буде здійснюватися за три місяці в розмірі 2220 гривень на кожного члена домогосподарства на місяць, але не більше, ніж для трьох осіб", – йдеться у повідомленні.

Таку допомогу отримають 500 тисяч українців. Загалом, міжнародні організації надають фінансову допомогу понад 2 млн українцям.

"Станом на сьогодні завдяки співпраці з агенціями ООН та іншими міжнародними організаціями реалізуються програми грошових виплат, які надаються людям додатково до державних допомог, на загальну суму 9,6 мільярдів гривень. За рахунок цих коштів більше 2 мільйонів людей, постраждалих від війни, з найбільш вразливих категорій отримають виплати в розмірі від 2200 до 2500 гривень на місяць строком від 1 до 3 місяців", – заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

Як отримати гроші

Раніше "Сьогодні" розповідали, що ВПО можуть отримати свої виплати від Всесвітньої продовольчої програми ООН у відділеннях "Нової пошти".

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Під час оформлення фінансової допомоги потрібно обрати спосіб отримання допомоги "Нова пошта". Далі має прийти код від партнера ООН в Україні. З цим кодом потрібно:

  • прийти до відділення;
  • сказати оператору, що потрібно отримати переказ від Western Union;
  • назвати цей код;
  • показати документ, що посвідчує особу.

А з питаннями щодо нарахування грошової допомоги можна звертатися на гарячу лінію Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні за телефоном 080030771.

Крім того, українці, які постраждали від війни, можуть отримати грошову допомогу від Норвезької ради у справах біженців (NRC) у розмірі 2200 грн. Хто саме може претендувати на таку допомогу, та як її отримати, читайте у нашому матерілі.

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Ми також писали, як український уряд змінив суми виплат на дітей під час воєнного стану, та як оформити 2 000 грн допомоги від держави.

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