Деньги
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🎬 Канны 2022 🔥 Герои Сегодня ⚔ Донбасс в огне ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Помощь во время войны: на какие выплаты могут рассчитывать украинцы

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
25 мая, 15:31
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем об актуальных видах финансовой помощи для украинцев
Украинцы могут получить разные виды помощи во время войны
Украинцы могут получить разные виды помощи во время войны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время войны многие граждане потеряли жилье и источники доходов, поэтому рассчитывать они могут только на поддержку со стороны государства или международных организаций.

Редакция "Сегодня" собрала актуальную информацию о том, кто и какие виды выплат может получить в мае-июне 2022 года.

Реклама

Финансовая поддержка переселенцев

Украинские переселенцы получают ежемесячное довольствие от государства. Для детей и людей с инвалидностью сумма пособия составляет 3000 грн/мес., а для остальных – 2000 грн/мес.

Выплаты начисляются на карты в банке, а недавно ввели услугу с выдачи денег на вокзале. Совместный проект реализуют "Укрзализныця" и "Укрпочта" на Главном железнодорожном вокзале Львова.

Выплаты от гуманитарных организаций

В Украине стало больше людей, которые могут рассчитывать на ежемесячное денежное пособие от международных гуманитарных организаций. Ранее поддержку оказывали только внутренне перемещенным лицам из перечня наиболее уязвимых социальных категорий.

Реклама

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, теперь выплаты могут получить украинцы с деоккупированных территорий, из населенных пунктов, где продолжаются активные боевые действия и граждане из временно оккупированных городов. Размер выплат составляет 2200-2500 грн на человека.

Разовая помощь

В июне почти миллиону украинцев выплатят разовую денежную помощь. Ежегодно ее выплачивали ветеранам войны до 9 мая, но в этом году дата выплат сместилась из-за полномасштабного вторжения России.

Как рассказала министер социальной политики Украины Марина Лазебная, есть два типа разовых выплат:

Реклама
  • от 612 грн получат граждане со статусом ветеранов войны, заключенных концлагерей и гетто;
  • до 4421 грн предусмотрено для инвалидов войны 1 группы и людей, имеющих особые заслуги перед Родиной.

Международные выплаты

Кроме того, украинцы, пострадавшие от войны, могут рассчитывать на поддержку одной из международных организаций на выбор. Программы предоставляют:

  • миссия Международного Комитета Красного Креста в Украине совместно с Обществом Красного Креста Украины – 2500 грн/чел.;
  • ЮНИСЕФ – 2200 грн/чел..;
  • Агентство ООН по делам беженцев – 2200 грн/чел.;
  • Всемирная продовольственная программа ООН 2220 грн/чел.;
  • Международная организация по миграции (MOM) – 2220 грн/чел.;
  • Норвежский совет по делам беженцев (NRC) 2220 грн/чел.

800 тыс. грн для украинцев

Некоторым украинцам могут выплатить от 200 до 800 тысяч гривен за то, что они пострадали от военных действий при исполнении своих служебных обязанностей. Согласно законопроекту №7353, на такую поддержку могут рассчитывать служащие, журналисты или работники объектов критической инфраструктуры, получившие инвалидность:

  • 800 тыс. грн при первой группе инвалидности;
  • 500 тыс. грн при второй группе инвалидности;
  • 200 тыс. грн. в случае третьей группы инвалидности.

В случае гибели работника или работницы сумма выплаты родным, если законопроект поддержат в Верховной Раде, составит 1 миллион гривен. Выплаты будут осуществляться из бюджета и поступлений от правительств иностранных стран, международных организаций, доноров.

Выплаты военным

Украинские военные, защищающие страну на передовой, получают ежемесячное денежное довольствие (зарплату) и дополнительное вознаграждение, установленное президентом.

Как рассказал министр обороны Алексей Резников, для воинов, непосредственно не участвующих в боях, это 30 тыс. грн в месяц, а для участников боевых действий – 100 тыс. грн в месяц. Если рассчитывать сумму по дням, то в первом случае она составляет 1 тыс. грн в день, а во втором – 3 тыс. грн в день.

Кроме того, военные в отставке имеют пенсии за выслугу лет, по инвалидности и в случае потери кормильца.

Ранее "Сегодня" писали о том, что Болгария запускает новую программу для украинских беженцев . В то же время в ООН пугают нищетой из-за войны в Украине.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах
Бизнес News
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,34 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Грядущая продовольственная катастрофа
Новая обложка The Economist
Денежный вопрос
Что будет с ценами на бензин?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
49,00
48,90
56,00
34,00
50,50
50,00
55,00
38,36
50,50
50,00
55,00
38,40
51,99
50,99
56,99
38,97
51,99
50,99
56,99
40,88
52,00
50,00
57,00
-
52,00
-
58,00
42,99
52,00
51,00
57,00
39,97
52,00
51,00
57,00
39,00
-
48,99
54,99
40,24
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
Военные ОВГЗ — это разновидность облигаций. Мало чем отличаются от обычных ценных бумаг. Приобретая их, вы поддерживаете ВСУ и нашу экономику в военное время, а приятным бонусом получаете до 11,5% годовых.
TOP-5 в Украине
Самые востребованные сферы
Транспорт и логистика

Транспорт и логистика

IТ и интернет

IТ и интернет

Строительство

Строительство

Рабочий персонал

Рабочий персонал

Продажи

Продажи

На какие профессии спрос
Анализ
Материальные потери экономики
1
Недвижимость Недвижимость
$32,6 млн
2
Инфраструктура Инфраструктура
$31,6 млн
3
Объекты добычи и переработки Объекты добычи и переработки
$11,9 млн
4
Социальные объекты Социальные объекты
$8,5 млн
5
Объекты энергетики Объекты энергетики
$3,7 млн
6
Ценное движимое имущество Ценное движимое имущество
$2,77 млн
7
С/х объекты и лесное хозяйство С/х объекты и лесное хозяйство
$1 млн
Кто заплатит украинцам?
Цена вопроса
Сколько стоит квартира в Польше?
Ответ
Must Know
Штрафы для пешеходов и велосипедистов

Переход дороги в неположенном месте – 255 грн

Переход дороги в неположенном месте – 255 грн

Переход на красный свет светофора – 255 грн

Переход на красный свет светофора – 255 грн

Нарушение ПДД при езде на велосипеде – 425 грн

Нарушение ПДД при езде на велосипеде – 425 грн

Езда на велосипеде в нетрезвом виде – 680 грн

Езда на велосипеде в нетрезвом виде – 680 грн

Создание аварийной ситуации – 850 грн

Создание аварийной ситуации – 850 грн

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Валюта
Новые правила на валютном рынке
Что с долларом?
Цены
Что подорожало больше всего за год
1
Овощи Овощи
67,2%
2
Макаронные изделия Макаронные изделия
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукты Фрукты
23,5%
5
Рыба Рыба
22,1%
6
Хлеб Хлеб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сыр и творог Сыр и творог
18,8%
9
Мясо Мясо
15,3%
10
Подсолнечное масло Подсолнечное масло
14,7%
Знать больше
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

29428.93

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum (ETH)

1945.42

Litecoin (LTC)

68.56

Ripple (XRP)

0.4

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять