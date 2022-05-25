Выплаты военным в Украине – сколько платят ежемесячно и от чего это зависит

В Генштабе подробно рассказали о схеме выплат военнослужащим во время войны с Россией

Дополнительные выплаты военным будут рассчитывать индивидуально / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Денежные выплаты, которые получают украинские военные, защищающие страну на передовой, состоят из двух частей – ежемесячное денежное обеспечение (по сути зарплата) и дополнительное денежное вознаграждение, установленное президентом.

О том, по какой логике начисляется это вознаграждение и кто сколько получает, рассказал министр обороны Алексей Резников в своем обращении.

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Итак, для тех военнослужащих, которые не вовлечены непосредственно в боевые действия, оно составляет 30 тыс. грн в месяц, то есть примерно 1 тыс. грн. в день.

Для воинов, непосредственно участвующих в боях, вознаграждение определяется из расчета 100 тыс. грн в месяц, или примерно 3 тыс. грн. в день.

Министр предлагает рассмотреть логику выплат на примере. Итак, если военнослужащий, скажем, рядовой стрелок, полмесяца оборонял границу с Венгрией, а остальные 15 дней участвовал в боях в Харьковской или Донецкой области, то он получит такие выплаты за месяц:

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ежемесячное денежное довольствие в размере около 13-14 тыс. грн, в соответствии с должностью и званием; около 15 тысяч гривен за дополнительное вознаграждение за несение службы во время военного положения; около 50 тысяч гривен за непосредственное участие в боевых действиях.

Как формируется сумма выплат?

"Количество дней, которые военнослужащий непосредственно находился в бою, выполнял боевые задания, определяется на основании боевых приказов и распоряжений, издаваемых военным командованием различных структур сил обороны", – рассказал Резников.

Дальше платежи разделяют на две части, поскольку размер ежемесячного денежного довольствия известен и почти одинаковый каждый месяц.

А размер дополнительного вознаграждения финансовые службы частей должны сосчитать на основании боевых приказов.

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Если просто, то чем больше дней военнослужащий провел в бою, тем большее вознаграждение он получит и каждый месяц сумма может отличаться.

"Также следует понимать, что отдельные подразделения той или иной бригады могут находиться в бою. В то время как другие находятся в пункте постоянной дислокации, проходят согласование или выполняют другие, небоевые задачи. Поэтому в рамках одной бригады или даже батальона размер выплат может существенно отличаться", – говорит министр.

Пенсии военным в Украине

У бывших военнослужащих один из лучших видов обеспечения и большое количество надбавок после выхода на заслуженный отдых.

У таких пенсионеров существует три вида пенсий:

за выслугу лет;

по инвалидности;

в случае утраты кормильца.

Подробнее о том, кто и сколько получать в зависимости от вида пенсии, читайте в нашем материале .

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