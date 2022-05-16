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В июне украинцев ждут новые выплаты — кто получит одноразовую денежную помощь

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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16 мая, 12:29
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Помощь не предназначена только для переселенцев или только для тех, кто потерял жилье
Помощь составляет от 612 грн до 4421 грн
Помощь составляет от 612 грн до 4421 грн / Фото: Getty Images, Укринформ, Коллаж: Сегодня

Почти миллион украинцев в июне получат единовременную денежную помощь, которая, к слову, традиционна, ее ежегодно выплачивали ветеранам до 9 мая. Однако в этом году по объективным причинам выплаты были перенесены на июнь.

Об этом в интервью УНИАН рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

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До начала полномасштабного российского вторжения Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект по определению размера ежегодной разовой денежной помощи ветеранам до 9 мая. Однако проголосовать за него не успели.

Как заверяет Лазебная, свою обязанность перед ветеранами Правительство выполнит и начнет выплачивать пособие в июне.

Каков размер пособия?

В зависимости от категории получателей размер денежной помощи будет определяться по-разному:

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  • от 612 грн — для граждан, имеющих статус ветеранов войны, заключенных концлагерей и гетто;
  • до 4421 грн — для инвалидов войны 1 группы и людей, имеющих особые заслуги перед Украиной.

Как отметила министр, выплата этой помощи в сегодняшних условиях будет проводиться с соблюдением мер безопасности, а именно — неразглашение информации о тех, кто получил эту денежную помощь.

Украинцам начислят дополнительные выплаты

В Минсоцполитики ведут переговоры с международными партнерами, чтобы предоставить дополнительную денежную помощь украинцам во время войны.

По словам Лазебной, это категории, определенные в ведомстве еще в начале пандемии COVID-19, после тщательного анализа:

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  • многодетные семьи;
  • семьи, воспитывающие детей с инвалидностью;
  • пожилые люди с низкими доходами.

За каждую из этих категорий будет отвечать определенная международная организация, которая будет предоставлять выплаты украинцам. В частности, поддержать людей, которые в этом нуждаются, согласились в: ЮНИСЕФ, УВКБ ООН, Всемирной продовольственной программе, Международном Комитете Красного Креста, Международной организации по миграции.

В целом планируют предоставить от 2200 до 2500 грн для более двух миллионов украинцев, пострадавших из-за войны. Выплаты будут либо разовыми, либо будут предоставляться до 3-х месяцев.

Ранее "Сегодня" писали, на какую международную помощь могут рассчитывать украинцы, которые вынуждены были покинуть родные дома из-за войны. Программы реализуют в сотрудничестве с украинским правительством, но одновременно человек может получать только один вид поддержки.

Также мы рассказывали, почему украинцев могут лишить финансовой помощи в Польше.

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