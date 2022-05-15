Украинцам выплатят международную помощь — кто ее сможет получить

Рассказываем, на какие международные выплаты могут рассчитывать украинские переселенцы

Получить помощь можно только по одной из программ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Внутренне перемещенные лица, кроме государственной помощи, могут получить международную целевую денежную поддержку, реализуемую совместно с правительством Украины. Воспользоваться можно только одной программой.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

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Расскажем подробнее о каждой из них.

МККК

Миссия Международного Комитета Красного Креста в Украине совместно с Обществом Красного Креста Украины приступили к программе финансовой поддержки пострадавшего населения.

Финансовая помощь составляет 2 500 грн на человека. Человек не должен обращаться с отдельными заявлениями – выплаты будут начисляться вместе с государственной помощью.

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Приоритет предоставляется лицам, перемещенным из общин, пострадавших от боевых действий.

Программа от ЮНИСЕФ "Совместно"

Программа от ЮНИСЕФ "Совместно" предусматривает, что семьи (независимо от наличия регистрации как ВПЛ) могут получить денежную поддержку в размере 2200 грн на человека (но не более 5 человек в семье), если они:

имеют трое и более детей до 18 лет, из которых по крайней мере один ребенок не достиг двух лет:

имеют двое и более детей до 18 лет, из которых хотя бы один ребенок с инвалидностью.

Приемные родители/родители воспитатели также могут подавать заявку на получение помощи.

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Для получения средств необходимо зарегистрироваться на сайте register.unicef.org. О конечном решении сообщат в СМС. Если решение будет положительным, выплата поступит в течение 4 недель с момента подачи заявки.

Агентства ООН по делам беженцев

Агентство ООН по делам беженцев предоставляет трехмесячную денежную помощь в размере 2200 грн для лиц, переместившихся на территорию Винницкой, Днепропетровской, Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и Ивано-Франковской области и зарегистрированы как ВПЛ.

Выплаты производятся через отделение "Укрпочты".

Всемирная продовольственная программа ООН

Всемирная продовольственная программа ООН предоставляет денежную помощь для переселенцев, временно проживающих в Ровенской и Винницкой областях.

Размер помощи составляет 2220 грн на одного человека, а максимальный объем помощи на одну семью составляет 6600 грн (в количестве 3-х человек в домохозяйстве).

Денежная помощь начисляется автоматически всем гражданам:

зарегистрированым как ВПЛ,

которые подали документы на получение пособия на жительство ВПЛ.

Обращаться за получением помощи от ООН в исполнительный орган лично не нужно. Выплаты производятся через любой банк, поддерживающий платежную систему Western Union.

Международная организация по миграции (МОМ)

Международная организация по миграции (MOM) запустила многоцелевую программу денежной помощи, которая заключается в предоставлении внутриперемещенным лицам денежной выплаты в размере 2200 грн на человека. В настоящее время проект реализуется только на Закарпатье и Винницкой области. Впоследствии планируют расширить также на Черновицкую, Ивано-Франковскую и Львовскую области.

Для получения помощи человек должен зарегистрироваться как ВПЛ в органах социальной защиты населения территориального общества или ЦНАП.

Приоритет предоставляется: беременным женщинам, одиноким родителям, воспитывающим детей, семьям с двумя детьми и более, домохозяйствам. где есть люди с инвалидностью, пожилым людям (65+ лет).

Средства можно получить в отделении "Укрпочты", они должны поступить туда в течение двух недель после заполнения данных.

Норвежский совет по делам беженцев (NRC)

Норвежский совет по делам беженцев (NRC) внедряет проект по многоцелевой денежной помощи для ВПЛ.

Регистрация производится только с помощью чат-бота в WhatsApp. Для этого вам нужно:

скачать мессенджер WhatsApp на свой смартфон;

добавить в ваши контакты номер 0 800 609 844;

отправить на него уведомление с текстом NRC.

800 тыс. грн для украинцев

Некоторым украинцам могут выплатить от 200 до 800 тысяч гривен за то, что они пострадали от военных действий при выполнении своих служебных обязательств.

Компенсация касается тех, кто занимался публичной службой, профессиональной журналистской деятельностью или работал на объектах критической инфраструктуры.

Соответствующий законопроект №7353 уже зарегистрирован в Раде.

Если украинец, выполняющий одни из вышеупомянутых обязательств, получит инвалидность, он имеет право на выплаты:

800 тыс. грн при первой группе инвалидности;

500 тыс. грн при второй группе инвалидности;

200 тыс. грн в случае третьей группы инвалидности.

При гибели работника/работницы сумма выплаты родным в случае одобрения законопроекта составит 1 миллион гривен. Выплаты будут производиться за счет бюджета и поступлений от правительств иностранных стран, международных организаций, доноров.

"Сегодня" раньше писали, почему не все переселенцы получили 2000 грн помощи, и рассказывали, как работодателям получить компенсацию за трудоустройство переселенцев.