Денег не будет? Почему украинцы в Польше могут потерять финансовую помощь

Более того, за невыполнение условий уже выплаченные деньги заставят вернуть назад

Украинцы могут потерять помощь"Семья 500+" / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинцы, вынужденно покинувшие территорию своего государства и выехавшие в Польшу, получив ежемесячную финансовую помощь, могут ее потерять. Это произойдет при условии, что те уедут из страны пребывания.

Об этом сообщает wroclife.

Реклама

Кроме того, в случае выезда из страны без предварительного уведомления соответствующих органов полученные средства придется вернуть. Да еще с процентами.

Да, речь идет о денежной помощи в пределах программы "500+".

Почему такие условия?

Такого вида помощь в Польше предназначена только для находящихся там лиц. Украинцы же, которые планируют выезжать за пределы страны более 30 дней, должны сообщить об этом в Управление социального страхования и отказаться от получения льгот.

Реклама

В противном случае все полученные после выезда денежные пособия придется вернуть – да еще с процентами.