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Украинским переселенцам будут выплачивать помощь по-новому – что изменится

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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20 мая, 14:21
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Украинские беженцы смогут получить финансовую помощь не только онлайн или на почте
Получить деньги можно будет прямо во время эвакуации
Получить деньги можно будет прямо во время эвакуации / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинские переселенцы, выезжающие из зоны боевых действий и оккупированных территорий, смогут получить выплаты непосредственно на вокзалах. Совместный проект реализуют "Укрзализныця" и "Укрпочта".

Об этом сообщила "Укрзализныця".

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Однако пока выплаты производят только на железнодорожном вокзале во Львове, но вскоре список городов планируется расширить. Пассажиры пяти эвакуационных поездов во Львов уже получили выплаты на общую сумму 340 тыс. грн.

Как это происходит?

Железнодорожники передают почте данные пассажиров эвакуационных поездов, а почта организует выплаты.

Напомним, что украинским переселенцам государство оказывает единовременную помощь в размере 2000 грн на одного взрослого и 3000 гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

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"Проект... призван донести до всех, кто до сих пор не решался эвакуироваться из Донбасса, что их действительно ждут. Эта программа дополняет уже запущенную ранее при поддержке Офиса президента программу "Там, где вас ждут", которая позволяет в поезде подобрать и заказать варианты временного расселения", – объяснили в УЗ.

Новые выплаты в июне

Ранее министр социальной политики Марина Лазебная в своем интервью рассказала, что почти миллион украинцев в июне получат единовременную денежную помощь.

Речь идет о традиционной помощи ветеранам Второй мировой войны и обычно выплачивают ее до 9 мая, но в связи с войной сроки сдвинулись.

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Украинцы могут рассчитывать на такие выплаты:

  • от 612 грн – для граждан, имеющих статус ветеранов войны, заключенных концлагерей и гетто;
  • до 4421 грн – для инвалидов войны 1 группы и людей, имеющих особые заслуги перед Украиной.

Лазебная подчеркнула, что на этот раз деньги будут выплачивать в условиях строгой конфиденциальности, чтобы не нарушать меры безопасности.

"Сегодня" ранее писали, почему украинских беженцев могут лишить денежной помощи в Польше, и рассказывали, кто может рассчитывать на 800 тыс. грн от государства.

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