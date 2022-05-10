Для украинцев придумали еще один вид помощи – кому выплатят 800 тыс. грн

Рассказываем, от чего зависит сумма государственных выплат украинцам и за счет чего их произведут

Пострадавшие от войны украинцы могут получить по 800 тыс. грн / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Некоторым украинцам могут выплатить от 200 до 800 тысяч гривен за то, что они пострадали от военных действий во время выполнения своих служебных обязательств.

Соответствующий законопроект №7353 уже зарегистрирован в Раде, сообщил нардеп Александр Корниенко на своей страничке в Facebook.

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Компенсация касается тех, кто занимался публичной службой, профессиональной журналистской деятельностью или работал на объектах критической инфраструктуры.

Что предусматривает документ?

Согласно тексту законопроекта, если украинец, выполняющий одни из вышеуказанных обязательств, получит инвалидность, он имеет право на выплаты:

800 тыс. грн в случае первой группы инвалидности;

500 тыс. грн в случае второй группы инвалидности;

200 тыс. грн в случае третьей группы инвалидности.

"При гибели работника/работницы сумма выплаты родным в случае одобрения законопроекта составит 1 миллион гривен. За счет чего будут производиться выплаты? Это резервный фонд бюджета и поступления правительств иностранных стран, международных организаций, доноров", – отметил Корниенко.

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Компенсация за недвижимость

Кабмин изменил правила и разрешил вносить в Реестр поврежденного жилья даже недостроенные объекты. Правда, тут есть несколько условий:

недострои будут вносить в реестр только в том случае, если там уже были возведены наружные и внутренние несущие стены;

у вас должна быть разрешительная документация на это строительство.

Кроме этого, Кабмин разрешил предоставлять не только фото и видео в качестве подтверждения факта разрушения жилья, но и спутниковые снимки, на которых это видно.

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