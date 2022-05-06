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Украинцы снова могут получить 6,5 тыс. грн через "Дію" – кому выплатят деньги

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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6 мая, 09:53
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Украинцам доступен еще один вид помощи, который можно оформить в несколько кликов
В "Дії" можно оформить компенсацию за трудоустройство ВПЛ
В "Дії" можно оформить компенсацию за трудоустройство ВПЛ / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Работодатели в Украине могут оформить выплату 6,5 тыс. грн от государства через портал "Дія". Деньги предоставляются за трудоустройство каждого переселенца.

Об этом сообщает пресс-служба "Дії".

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Отмечается, что компенсацию можно получить сразу за два месяца и главным условием является наличие справки переселенца у человека, которого вы приняли на работу.

Выдана эта справка должна быть после 24 февраля 2022, а трудоустройство обязательно должно быть официальным.

Работодатель может оформить компенсацию через 5 дней после трудоустройства переселенца.

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Как получить выплату?

Чтобы оформить все через "Дію" вам необходимо:

  • авторизоваться на портале;
  • перейти в меню "Послуги", выбрать пункт "Підприємництво" и нажать – "Компенсація за працевлаштування ВПО";
  • выбрать опцию "Подати заявку";
  • проверить данные и выбрать подходящий период компенсации;
  • указать данные об ВПЛ;
  • ввести счет для получения денежных средств;
  • проверить заявку и подписать с помощью КЭП.

После этого все будет проходить автоматически и после рассмотрения вашей заявки деньги, в размере 13 тыс. грн, поступят на указанную карту.

"Дія" запустила комплексную услугу

Украинцы, которые были вынуждены переехать в другие области из-за войны могут оформить через приложение статус внутриперемещенного лица.

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Он позволит гражданам получить выплаты от государства для себя и своих детей. Они составляют 2000 грн в месяц для взрослых и 3000 грн для несовершеннолетних и людей с инвалидностью.

Деньги будут поступать на карту "єПідтримка". Их можно будет снять со счета или потратить на онлайн покупки или рассчитаться в магазине.

"Сегодня" ранее писали, какие переселенцы могут получить 33 тысячи гривен и рассказывали, как оформить выплаты для ВПЛ на карту Ощадбанка.

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