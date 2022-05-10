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Почти миллион украинцев получат разовую денежную помощь – кого касается

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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10 мая, 09:03
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Рассказываем, кто может рассчитывать на ежегодную разовую помощь от государства начиная с июня
Какую ежегодную помощь получат некоторые категории населения
Какую ежегодную помощь получат некоторые категории населения / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время действия военного положения украинское правительство приняло решение, которым обеспечило выплату ежегодной разовой денежной помощи почти миллиону украинцев. Помощь получат ветераны войны и жертвы нацистских преследований.

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров от 7 мая.

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Какие суммы выплат будут в этом году

Финансовую помощь оказывают согласно Законам Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований". В этом году выплаты производят в размерах не меньших, чем в 2021 году.

Согласно постановлению правительства в 2021 году получить помощь могут такие лица в следующем размере:

  • лица с инвалидностью в результате войны и бывшие малолетние (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключенные концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанные лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин – 4 421 грн – I группа; 3 906 грн – II группа; 3 391 грн – III группа;
  • участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) заключенные концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также дети, родившиеся в указанных местах принудительного содержание их родителей – 1 491 грн;
  • лица, имеющие особые заслуги перед Родиной – 4 421 грн;
  • члены семей погибших и супруги (супруги) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, супруги (супруги) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не поженились второй раз – 966 грн;
  • члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины – 966 грн;
  • участники войны и бывшие заключенные концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лица, насильственно вывезенные на принудительные работы, дети партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага – 612 грн.

В этом году выплаты начнут поступать с июня.

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Помощь украинцам во время войны

Ранее мы рассказывали, что Минсоцполитики со Всемирной продовольственной программой ООН ввели дополнительные выплаты для украинцев во время войны. Получить дополнительную финансовую помощь к уже имеющейся смогут внутренне перемещенные лица из числа самых уязвимых групп, в общей сложности – 500 тысяч украинцев.

"В соответствии с заключенным меморандумом выплата дополнительной денежной помощи уязвимым домохозяйствам будет осуществляться за три месяца в размере 2220 гривен на каждого члена домохозяйства в месяц, но не более чем для трех человек", – объяснили в Минсоцполитики.

Какими способами ее можно получить, читайте здесь.

Кроме того, украинцы, пострадавшие от войны, могут получить денежную помощь от Норвежского совета по делам беженцев (NRC) в размере 2200 грн. Кто может претендовать на такую помощь и как ее получить, читайте в нашем материале.

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"Сегодня" также объясняли, сколько людей будут получать повышенные пенсии после пересчета в апреле.

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