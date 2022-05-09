Украинцы смогут получить компенсацию за еще один вид недвижимости – детали

В Украине для регистрации поврежденного и разрушенного войной жилья будут использовать специальный реестр.
Соответствующие изменения о том, что можно в него вносить, принял Кабмин.
Итак, в так называемый Реестр поврежденного жилья разрешили вносить даже объекты незавершенного строительства. Однако здесь есть условие – у вас должна быть разрешительная документация на это строительство.
Такие объекты будут вносить в реестр только в том случае, если там уже были возведены наружные и внутренние несущие стены.
Кроме этого Кабмин разрешил иначе фиксировать факт разрушенного и поврежденного жилья, теперь не обязательно предоставлять фото или видео, можно воспользоваться спутниковыми снимками, подтверждающими этот факт.
Что будет в Реестре поврежденного жилья?
В базу данных будут заносить информацию про:
- поврежденное или разрушенное жилье;
- владельцев поврежденного или разрушенного жилья;
- ущерб, причиненный вследствие повреждения жилья.
Владельцы разрушенной недвижимости не могут самостоятельно вносить изменения в Реестр, администратором является Минцифры.
Как предоставить информацию?
Обычные граждане могут подавать всю имеющуюся информацию о своем жилом объекте следующими способами:
- через портал "Дія";
- через ЦНАП;
- через обращение к нотариусу.
Вносить данные о поврежденном войной имуществе в дальнейшем позволит вам получить за него компенсацию. О том, как сделать это через "Дію", мы рассказали здесь.
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