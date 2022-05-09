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Украинцы смогут получить компенсацию за еще один вид недвижимости – детали

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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9 мая, 17:52
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Кабмин изменил правила компенсации за разрушенное жилье для украинцев
Кабмин расширил список жилья, за которое можно получить компенсацию
Кабмин расширил список жилья, за которое можно получить компенсацию / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине для регистрации поврежденного и разрушенного войной жилья будут использовать специальный реестр.

Соответствующие изменения о том, что можно в него вносить, принял Кабмин.

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Итак, в так называемый Реестр поврежденного жилья разрешили вносить даже объекты незавершенного строительства. Однако здесь есть условие – у вас должна быть разрешительная документация на это строительство.

Такие объекты будут вносить в реестр только в том случае, если там уже были возведены наружные и внутренние несущие стены.

Кроме этого Кабмин разрешил иначе фиксировать факт разрушенного и поврежденного жилья, теперь не обязательно предоставлять фото или видео, можно воспользоваться спутниковыми снимками, подтверждающими этот факт.

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Что будет в Реестре поврежденного жилья?

В базу данных будут заносить информацию про:

  • поврежденное или разрушенное жилье;
  • владельцев поврежденного или разрушенного жилья;
  • ущерб, причиненный вследствие повреждения жилья.

Владельцы разрушенной недвижимости не могут самостоятельно вносить изменения в Реестр, администратором является Минцифры.

Как предоставить информацию?

Обычные граждане могут подавать всю имеющуюся информацию о своем жилом объекте следующими способами:

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  • через портал "Дія";
  • через ЦНАП;
  • через обращение к нотариусу.

Вносить данные о поврежденном войной имуществе в дальнейшем позволит вам получить за него компенсацию. О том, как сделать это через "Дію", мы рассказали здесь.

"Сегодня" также писали, как оккупанты отбирают квартиры у херсонцев и рассказывали, что нужно знать о покупке и продаже недвижимости во время войны.

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