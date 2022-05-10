Для українців вигадали ще один вид допомоги – кому виплатять 800 тис. грн

Розповідаємо, від чого залежить сума державних виплат українцям та за рахунок чого їх здійснять

Постраждалі від війни українці можуть отримати 800 тис. грн / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Деяким українцям можуть виплатити від 200 до 800 тисяч гривень за те, що вони постраждали від воєнних дій під час виконання своїх службових зобов'язань.

Відповідний законопроєкт №7353 вже зареєстровано у Раді, повідомив нардеп Олександр Корнієнко на своїй сторінці у Facebook.

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Компенсація стосується тих, хто займався публічною службою, професійною журналістською діяльністю чи працював на об'єктах критичної інфраструктури.

Що передбачає документ?

Відповідно до тексту законопроєкту, якщо українець, який виконує одні з вищезгаданих зобов'язань, отримає інвалідність, він має право на виплати:

800 тис. грн у разі першої групи інвалідності;

500 тис. грн у разі другої групи інвалідності;

200 тис. грн у разі третьої групи інвалідності.

"При загибелі працівника/працівниці сума виплати рідним у разі схвалення законопроєкту становитиме 1 мільйон гривень. За рахунок чого будуть проводитися виплати? Це резервний фонд бюджету та надходження урядів іноземних країн, міжнародних організацій, донорів", – зазначив Корнієнко.

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Компенсація за нерухомість

Кабмін змінив правила та дозволив вносити до Реєстр пошкодженого житла навіть недобудовані об'єкти. Правда, тут є кілька умов:

недобудови вноситимуть до Реєстру тільки в тому випадку, якщо там вже були зведені несучі зовнішні та внутрішні стіни;

у вас має бути дозвільна документація на це будівництво.

Крім цього, Кабмін дозволив надавати не лише фото та відео як підтвердження факту руйнування житла, але й супутникові знімки, на яких це видно.

"Сьогодні" раніше писали, чому не всі переселенці отримали 2000 грн допомоги, та розповідали, як роботодавцям отримати компенсацію за працевлаштування переселенців.