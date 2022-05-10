Гроші
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 🙏 9 травня ⚓ Маріуполь в облозі ⚠ Бензинова криза
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Для українців вигадали ще один вид допомоги – кому виплатять 800 тис. грн

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
10 травня, 13:22
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, від чого залежить сума державних виплат українцям та за рахунок чого їх здійснять
Постраждалі від війни українці можуть отримати 800 тис. грн
Постраждалі від війни українці можуть отримати 800 тис. грн / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Деяким українцям можуть виплатити від 200 до 800 тисяч гривень за те, що вони постраждали від воєнних дій під час виконання своїх службових зобов'язань.

Відповідний законопроєкт №7353 вже зареєстровано у Раді, повідомив нардеп Олександр Корнієнко на своїй сторінці у Facebook.

Реклама

Компенсація стосується тих, хто займався публічною службою, професійною журналістською діяльністю чи працював на об'єктах критичної інфраструктури.

Що передбачає документ?

Відповідно до тексту законопроєкту, якщо українець, який виконує одні з вищезгаданих зобов'язань, отримає інвалідність, він має право на виплати:

  • 800 тис. грн у разі першої групи інвалідності;
  • 500 тис. грн у разі другої групи інвалідності;
  • 200 тис. грн у разі третьої групи інвалідності.

"При загибелі працівника/працівниці сума виплати рідним у разі схвалення законопроєкту становитиме 1 мільйон гривень. За рахунок чого будуть проводитися виплати? Це резервний фонд бюджету та надходження урядів іноземних країн, міжнародних організацій, донорів", – зазначив Корнієнко.

Реклама

Компенсація за нерухомість

Кабмін змінив правила та дозволив вносити до Реєстр пошкодженого житла навіть недобудовані об'єкти. Правда, тут є кілька умов:

  • недобудови вноситимуть до Реєстру тільки в тому випадку, якщо там вже були зведені несучі зовнішні та внутрішні стіни;
  • у вас має бути дозвільна документація на це будівництво.

Крім цього, Кабмін дозволив надавати не лише фото та відео як підтвердження факту руйнування житла, але й супутникові знімки, на яких це видно.

"Сьогодні" раніше писали, чому не всі переселенці отримали 2000 грн допомоги, та розповідали, як роботодавцям отримати компенсацію за працевлаштування переселенців.

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Техно
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Війна в Україні
Більше новин
Головне про гроші
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
13,7%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,86 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$28,1 млрд
Прогноз
Всередині світу Зеленського
Як вам нова обкладинка Time?
Грошове питання
Що буде із цінами на бензин?
Дізнатися
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Житло
Продаж та купівля квартир під час війни
Що змінилося?
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

31349.27

Dogecoin (DOGE)

0.11

Ethereum (ETH)

2373.32

Litecoin (LTC)

81.07

Ripple (XRP)

0.52

Валюта
Як заробляти у доларах?
Три способи
Війна б'є по цінах
Що подорожчало найбільше
1
Цибуля Цибуля
+33,7%
2
Морква Морква
+27,3%
3
Буряк Буряк
+24,8%
4
Картопля Картопля
+22,6%
5
Гречана крупа Гречана крупа
+11,4%
6
Яблука Яблука
+11%
7
Пшоно Пшоно
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Морожена риба Морожена риба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Що буде дефіцитом
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
37,59
42,59
-
-
37,74
42,63
31,37
-
-
-
33,59
-
-
44,74
33,29
-
37,68
42,63
31,97
-
-
-
32,47
-
37,68
42,63
31,46
-
37,68
42,63
31,98
-
37,68
42,63
31,37

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти