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ООН пугает нищетой из-за войны: что будет с доходами и сбережениями украинцев

Андрей Гаценко Андрей Гаценко Ведущий редактор Деньги Сегодня
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20 мая, 14:07
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По прогнозам, девять из десяти украинцев могут оказаться за чертой бедности – действительно ли все так плохо?
Пессимистичный прогноз ООН основан на опыте жизни стран после войны
Пессимистичный прогноз ООН основан на опыте жизни стран после войны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Война России в Украине существенно ударила по экономике нашей страны и по доходам граждан. Скорее всего, из-за падения доходов украинцам придется менять свои потребительские привычки и начинать экономить. Более того, по прогнозам ООН, если война не закончится в ближайшее время, то 9 из 10 наших граждан могут оказаться за чертой бедности. Поверить в такой прогноз сложно, особенно на фоне очередей за бензином, который с каждым днем становится все дороже.

"Сегодня" вместе с экспертами разобрались, грозит ли нищета нашим гражданам.

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Разные оценки бедности

На этой неделе Организация Объединенных Наций выступила с заявлением, что если война России с Украиной затянется, это может привести к тому, что 9 из 10 украинцев окажутся за чертой бедности.

"В Украине разрушены здания, дороги, мосты, больницы, школы на сумму не менее 100 миллиардов долларов США. Половина предприятий полностью закрыта, другая половина испытывает трудности", – говорится в сообщении ООН.

По их словам, если война в Украине затянется, это может поставить под угрозу почти двадцать лет развития этой страны.

Действительно, в регионах, где идут боевые действия, уже разрушены многие предприятия, которые давали работу сотням тысяч людей, отсутствует критическая инфраструктура, которую уничтожили российские войска. Однако в центральных и западных областях жизнь продолжается и говорить о том, что там живут поголовно бедные люди, не приходится.

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Как считать бедность

По оценкам авторитетных мировых организаций, бедность бывает разной. Например, Всемирный банк говорит, что абсолютная бедность – это жизнь менее чем на 1,9 доллара в день. Это справедливо только для бедных стран. Для государств со средним уровнем ВВП уровень бедности составляет уже 3,2 доллара в день, а для стран с высоким ВВП на душу населения – бедными считаются люди с тратами до 5,5 долларов в день.

Чаще всего под абсолютной бедностью подразумевается состояние, при котором человек не способен удовлетворить на свой доход даже базовые потребности в пище, жилье, одежде, тепле либо может оплатить лишь минимальные потребности, обеспечивающие биологическую выживаемость.

Например, в Украине абсолютную бедность можно оценить, как доходы ниже прожиточного минимума. И тут незадача – как считать прожиточный минимум? Ведь он есть официальный и реальный. По оценкам экономистов, эти цифры отличаются в 2-3 раза.

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"Если оценивать уровень бедности населения, то оценок настоящих у нас никогда не было из-за большого расслоения на богатых официально безработных, но с доходом в 3-5 тысяч долларов США в месяц, и официально работающих с достатком по прожиточному минимуму. Это можно назвать парадоксом украинского рынка труда", – объясняет "Сегодня" аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак.

Еще один вопрос – по какому курсу считать уровень бедности. Давайте возьмем цифру в 5,5 долларов в день, как предлагает Всемирный банк. На какой курс множить эту цифру – на официальный от НБУ или реальный в обменниках. Отличие будет на 20-30%.

"Гривня после войны будет держаться в рамках 35-40 гривен за доллар. Да, формально девальвация может составить 100-300%, но мы видели, как быстро отреагировал НБУ на начало войны. Вероятно, что они также профессионально готовят рынок на период после войны и не дадут гривне упасть. Тем более, что у нас есть поддержка международных кредиторов, а значит, уровень ЗВР будет достаточным", – говорит Максим Орыщак.

Действительно ли все так плохо

Эксперты говорят, что пессимистичный прогноз ООН основан на опыте жизни стран после войны, а также на том, что сейчас нет временных ориентиров о завершении текущей войны.

"Они говорят так, потому что есть понимание – Украине нужно будет помочь после войны не только финансовыми ресурсами, но и управленческим опытом, опытом жизни после войны. Без такой поддержки Украина может оказаться в условиях долгосрочного трудового кризиса", – говорит Максим Орыщак.

По его словам, Украина будет нуждаться в международной помощи, как Германия после Второй мировой войны.

"Они получили финансовую помощь от Америки и сумели грамотно и эффективно распорядиться деньгами. В первое десятилетие государство проводило инвестиционные вливания в промышленное производство. Благодаря этому уже в 50-х финансовый кризис преодолели и началось бурное экономическое развитие", – говорит Максим Орыщак.

Эксперт говорит, что сейчас европейские кредиторы заговорили о необходимости контроля над выделяемыми Украине финансами, а значит, они готовятся к поддержке страны, чтобы избежать ненужных трат и ненужных управленческих шагов. У правящего состава страны может не хватать опыта и знаний для преодоления всех трудностей в послевоенное время.

"Если не вмешаться, то ООН видит негативные перспективы для населения. В любой компании на разных стадиях жизни корпорации нужны то генеральные директора, кто умеет управлять и развивать, то антикризисные менеджеры", – говорит Максим Орыщак.

Ранее мы писали, какие товары в Украине из-за войны рискуют стать дефицитом. О том, как эмбарго на торговлю с РФ изменит экономику Украины, читайте здесь.

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