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Виплати військовим в Україні – скільки платять щомісяця і від чого це залежить

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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25 травня, 13:29
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У Генштабі детально розповіли про схему виплат військовослужбовцям під час війни з Росією
Додаткові виплати військовим розраховуватимуть індивідуально
Додаткові виплати військовим розраховуватимуть індивідуально / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Грошові виплати, які отримують українські військові, що захищають країну на передовій, складаються з двох частин – щомісячне грошове забезпечення (зарплата) та додаткова грошова винагорода, встановлена президентом.

Про те, за якою логікою нараховується ця винагорода та хто скільки отримує, розповів міністр Оборони Олексій Резніков у своєму зверненні.

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Отже, для тих військово службовців, які не залучені безпосередньо до бойових дій, вона становить 30 тис. грн на місяць, тобто приблизно 1 тис. грн на день.

Для тих воїнів, які безпосередньо беруть участь в боях, винагорода визначається з розрахунку 100 тис. грн на місяць, або приблизно 3 тис. грн на день.

Міністр пропонує розглянути логіку виплат на прикладі. Отже, якщо військовослужбовець, скажімо, рядовий стрілець, півмісяця обороняв кордон з Угорщиною, а інші 15 днів брав участь у боях на Харківщині чи Донеччині, то він отримає такі виплати за місяць:

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  1. щомісячне грошове забезпечення у розмірі близько 13-14 тис. грн, відповідно до посади та звання;
  2. близько 15 тисяч гривень за додаткової винагороди за несення служби під час воєнного стану;
  3. близько 50 тисяч гривень за безпосередню участь у бойових діях.

Як формується сума виплат?

"Кількість днів, які військовослужбовець безпосередньо перебував у бою, виконував бойові завдання, визначається на підставі бойових наказів і розпоряджень, які видаються військовим командуванням різних структур сил оборони", – розповів Рєзніков.

Далі платежі розділяють на дві частини, оскільки розмір щомісячного грошового забезпечення відомий і майже однаковий кожного місяця.

А розмір додаткової винагороди фінансові служби частин мають порахувати на підставі бойових наказів.

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Якщо просто, то чим більше днів військовослужбовець провів у бою, тим більшу винагороду він отримає і кожного місяця сума може відрізнятись.

"Також слід розуміти, що окремі підрозділи тієї чи іншої бригади можуть знаходитись у бою. У той час як інші перебувати у пункті постійної дислокації, проходити злагодження чи виконувати інші, небойові завдання. Тому в рамках однієї бригади чи навіть батальйону розмір виплат може суттєво відрізнятися", – каже міністр.

Пенсії військовим в Україні

Колишні військовослужбовці мають одне з найкращих видів забезпечення та велику кількість надбавок після виходу на заслужений відпочинок.

У таких пенсіонерів існує три види пенсії:

  • за вислугу років;
  • по інвалідності;
  • в разі втрати годувальника.

Детальніше про те, хто і скільки отримувати в залежності від виду пенсії, читайте в нашому матеріалі.

"Сьогодні" раніше писали, як в Україні хочуть змінити розмір військового збору і розповідали, як ПриватБанк залишив без грошей родину військового.

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