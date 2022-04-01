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Какую материальную помощь получают семьи военных во время войны

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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1 апреля, 09:14
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Рассказываем, какая материальная помощь предусмотрена Законом Украины для семей военнослужащих ВСУ
Льготы и соцгарантии предоставляются как военным, так и их семьям
Льготы и соцгарантии предоставляются как военным, так и их семьям / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на разные социальные гарантии. Также определенные выплаты и льготы предусмотрены для их семей.

"Сегодня" рассказывают, какая помощь семьям военнослужащих ВСУ предусмотрена законом.

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Какую помощь государство оказывает семьям военных

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Кабмин принял решение о финансовой помощи семьям военных, погибших в этой войне.

Родственникам военных, погибшим в войне с российскими оккупационными войсками, будут выплачивать единовременную денежную помощь в размере 15 миллионов гривен. Ее разделят равными долями на всех получателей.

Помощь и компенсацию материальных затрат также предоставляют семьям погибших военнослужащих на проведение похорон.

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Согласно Закону Украины "О социальном и правовом статусе военнослужащих и членов их семей" ежемесячное денежное довольствие получают семьи тех военных, которых захватили в плен или пропали без вести. Закон не распространяется на семьи сдавшихся в плен добровольно.

При переезде военнослужащим, которые проходят военную службу по контракту, которые находятся на кадровой военной службе и военной службе по призыву лиц офицерского состава, в другой населенный пункт, также оказывают подъемную помощь. Но эти выплаты предоставляются тогда, когда переезд осуществляется в связи со службой – назначением на новую военную должность, передислокацию воинской части и т.д.

Подъемная помощь предоставляется в размере месячного денежного довольствия на военнослужащего плюс 50% месячного денежного довольствия на каждого члена семьи, который переезжает с ним на новое место.

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Также закон предусматривает денежное пособие на оздоровление и государственную помощь военным и их семьям с детьми.

Члены семей военнослужащих имеют право оплачивать только 50% стоимости медицинского обслуживания в учреждениях здравоохранения ВСУ. Также доступно льготное санаторно-курортное лечение. 50% скидка предоставляется и на оплату жилья и коммунальных услуг.

Какую зарплату получают резервисты во время войны

"Сегодня" уже писали, что за призванными резервистами, в соответствии с Законом Украины, сохраняется рабочее место. Кроме того, военнослужащим выплачивается среднемесячная заработная плата.

Поскольку резервисты после призыва на военную службу приобретают статус военнослужащих, то они могут в полном объеме пользоваться всеми льготами и гарантиями, предусмотренными для них.

Также мы рассказывали, какие виды пенсионного обеспечения для военнослужащих есть в Украине. Для этой категории пенсионеров существует три вида пенсии:

  • за выслугу лет;
  • по инвалидности;
  • в случае утраты кормильца.

Подробно о каждом из них читайте в нашем материале.

Также мы рассказывали, как помочь финансово ВСУ, и какие семьи могут получить денежную помощь от государства во время войны в Украине.

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