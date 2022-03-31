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Какую зарплату получают резервисты во время войны

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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31 марта, 11:21
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Рассказываем, какую сумму сохраняют за резервистами, которых призвали на военную службу
Сколько зарабатывают призываемые резервисты
Сколько зарабатывают призываемые резервисты / Фото: УНИАН, НБУ, Коллаж: Сегодня

В Украине действуют особые льготы и условия для военнослужащих. 22 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о призыве резервистов на военную службу.

"Сегодня" рассказывают, какие условия по заработной плате предлагают этим людям.

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После призыва рабочее место сохраняется

Как отмечают в пресс-службе ВСУ, призыву подлежат резервисты от 18 до 60 лет. Это как офицеры, так и рядовой и сержантский состав. Максимальный срок несения службы – 1 год.

На этот период за призванными резервистами, согласно Закону Украины, сохраняется рабочее место. Кроме того, военнослужащим выплачивается среднемесячная заработная плата.

Какие еще есть льготы для резервистов

Поскольку резервисты после призыва на военную службу приобретают статус военнослужащих, то они могут в полном объеме пользоваться всеми льготами и гарантиями, предусмотренными для них

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В эти льготы и гарантии, в частности, входят:

  • минимальное денежное обеспечение военнослужащих более чем в 10 тыс. грн;
  • сохранение пенсии сроком до завершения особого периода;
  • более высокий размер пенсионного обеспечения (чем в гражданском секторе) и возможность его получения по выслуге лет (независимо от возраста);
  • бесплатное медицинское обслуживание для военнослужащих в учреждениях здравоохранения Вооруженных Сил Украины (для членов семей военнослужащих 50% стоимости);
  • ежегодный основной отпуск продолжительностью не менее 30 календарных дней с выплатой материальной помощи на оздоровление в размерах денежного довольствия (выплата денежного довольствия хранится во время отпуска).

Список других льгот для военнослужащих можно просмотреть по ссылке.

Дополнительные выплаты военным

Ранее "Сегодня" объяснили, что военным будут выплачивать по 100 тыс. грн в месяц.

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Однако речь идет не обо всех, кто задействован в вооруженных структурах или имеет отношение к армии, а только о военных, которые непосредственно принимают участие в боевых действиях или осуществляют мероприятия по национальной безопасности и обороне непосредственно в районах и в период осуществления таких мер.

Проще говоря, 100 тыс. грн получат те, кто воюет на передовой с российскими захватчиками.

Для других также предусмотрены дополнительные выплаты.

Также мы писали, как помочь финансово ВСУ, и какие семьи могут получить денежную помощь от государства во время войны в Украине.

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