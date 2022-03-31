Яку зарплату отримують резервісти під час війни

Розповідаємо, яку суму зберігають за резервістами, яких призвали на військову службу

Скільки заробляють призвані резервісти / Фото: уніан, НБУ, Колаж: Сьогодні

В Україні діють особливі пільги та умови для військовослужбовців. 22 лютого 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про призов резервістів на військову службу.

"Сьогодні" розповідають, які умови щодо заробітної плати пропонують цим людям.

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Після призову робоче місце зберігається

Як зазначають у пресслужбі ЗСУ, призову підлягають резервісти від 18 до 60 років. Це як офіцери, так і рядовий і сержантський склад. Максимальний термін несення служби – 1 рік.

На цей період за призваними резервістами, відповідно до Закону України, зберігається робоче місце. Крім того, військовослужбовцям виплачують середньомісячну заробітну плату.

Які ще є пільги для резервістів

Оскільки резервісти після призову на військову службу набувають статусу військовослужбовців, то вони можуть у повному обсязі користуватися всіма пільгами та гарантіями, передбаченими для них.

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До цих пільг та гарантій, зокрема, входять:

мінімальне грошове забезпечення військовослужбовців у понад 10 тис. грн;

збереження пенсії на строк до завершення особливого періоду;

вищий розмір пенсійного забезпечення (ніж у цивільному секторі) та можливість його отримання за вислугою років (незалежно від віку);

безкоштовне медичне обслуговування для військовослужбовців у закладах охорони здоров'я Збройних Сил України (для членів сімей військовослужбовців 50% вартості);

щорічна основна відпустка тривалістю не менше 30 календарних днів з виплатою матеріальної допомоги на оздоровлення в розмірах грошового забезпечення (виплата грошового забезпечення зберігається під час відпустки).

Перелік інших пільг для військовослужбовців можна переглянути за посиланням.

Додаткові виплати військовим

Раніше "Сьогодні" пояснили, що військовим виплачуватимуть по 100 тис. грн на місяць.

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Однак ідеться не про всіх, хто задіяний у збройних структурах чи має відношення до армії, а лише про військових, які безпосередньо беруть участь у бойових діях або здійснюють заходи щодо національної безпеки та оборони безпосередньо в районах та в період здійснення таких заходів.

Простіше кажучи, 100 тис. грн отримають ті, хто воює на передовій з російськими загарбниками.

Для інших також передбачені додаткові виплати.

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