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Зарплаты, пенсии и жилье: на какую помощь могут рассчитывать украинские военные

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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30 марта, 08:14
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Рассказываем о том, какие социальные гарантии предусмотрены законом для военнослужащих в Украине
Государство поддерживает своих защитников
Государство поддерживает своих защитников / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Военнослужащие, участники территориальной обороны и их семьи имеют ряд социальных гарантий от государства.

Редакция "Сегодня" рассказывает, на что могут рассчитывать защитники Украины и какие программы поддержки работают.

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Одно из главных новшеств, введенных правительством во время войны, – дополнительные выплаты тем, кто сейчас защищает государство. Военным ВСУ, СБУ, управления разведки, Нацгвардии, Госпогранслужбы, спасателям и полицейским будут начислять дополнительно 30 тысяч гривен в месяц.

Кроме того, непосредственные участники боевых действий будут получать по 100 тысяч гривен в месяц. Семьи военных, погибших в российско-украинской войне, получат одноразовую помощь в размере 15 миллионов гривен.

Какие выплаты предусмотрены для защитников
Какие выплаты предусмотрены для защитников / Фото: Минобороны Украины

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Продолжают действовать и социальные гарантии, которые были согласованы ранее. В частности, предоставление одноразовой денежной помощи в случае увольнения после демобилизации. Ее выплачивают в размере 4% месячного денежного жалования за каждый полный календарный месяц службы, но не менее 25% месячного денежного жалования.

Для участников боевых действий, согласно закону, действуют разнообразные льготы:

  • 75% скидки за квартплату и коммуналку;
  • бесплатный проезд в пассажирском транспорте;
  • бесплатное лекарство по рецепту;
  • первоочередное обеспечение жильем и земельным участком;
  • ежегодная разовая денежная помощь и т.д.

Ветеранам войны предоставляют землю для строительства жилья, садоводства и огородничества. Для ведения сельского хозяйства – до 2 гектаров, в других случаях – до 0,25 гектара.

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В центрах занятости военным также помогают с поиском новой работы или собственным делом. Оказывают и пособие по безработице, с учетом страхового стажа.

Предусмотрены также разные виды пенсионного обеспечения, в соответствии с возрастом, званием, количеством лет на службе, с учетом возможных надбавок. Пенсия за выслугу лет назначается и выплачивается только после увольнения с военной службы.

Государство обеспечивает военнослужащих жильем, если они пробыли на службе более 20 лет. Речь идет как о праве на приватизацию, так и о кредите на строительство. Лицам с инвалидностью предоставляют 50% скидки на оплату коммунальных услуг и квартплаты.

С начала войны на Донбассе, действует также система стимулирования военного мастерства. За индивидуальную подготовку и подготовку воинских частей выплачивается от 3 тысяч гривен в месяц. Доплачивают и за уничтожение вражеской техники – от 12 до 121 тысяч гривен, в зависимости от типа техники.

Налоги и выплаты в Украине

В условиях военного положения немало изменилось в налоговой и банковской сфере. В частности, до конца года отменили налог за земли, где велись или продолжаются боевые действия или на которых есть взрывоопасные предметы.

Ранее в Украине ввели налоговую реформу, которой отменили ряд налогов для ФЛП и проверки бизнеса, снизили НДС на горючее и сделали кредитные каникулы. Поощряют благотворительность в пользу ВСУ и людей, пострадавших от войны.

Сайт "Сегодня" писал о том, что желающим получить 6500 гривен поддержки от государства следует поспешить с подачей заявления. Читайте также, как защитить себя, если работодатель заставляет уйти в отпуск за свой счет.

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