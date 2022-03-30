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Зарплати, пенсії й житло: на яку допомогу можуть розраховувати українські військові

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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30 березня, 08:14
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Розповідаємо про те, які соціальні гарантії передбачені законом для військовослужбовців в Україні
Держава підтримує своїх захисників
Держава підтримує своїх захисників / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Військовослужбовці, учасники територіальної оборони і їхні сім’ї мають низку соціальних гарантій від держави.

Редакція "Сьогодні" розповідає, на що можуть розраховувати захисники України та які програми підтримки наразі працюють.

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Одне з головних нововведень, яке запровадив уряд під час війни – додаткові виплати тим, хто зараз захищає державу. Військовим ЗСУ, СБУ, управління розвідки, Нацгвардії, Держприкордонслужби, рятувальникам і поліцейським нараховуватимуть додатково 30 тисяч гривень на місяць.

Окрім цього, безпосередні учасники бойових дій отримуватимуть по 100 тисяч гривень на місяць. Сім’ї військових, що загинули у російсько-українській війні, отримають одноразову допомогу в розмірі 15 мільйонів гривень.

Які виплати передбачені для захисників
Які виплати передбачені для захисників / Фото: Минобороны Украины

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Продовжують діяти й соціальні гарантії, які були узгоджені раніше. Зокрема, надання одноразової грошової допомоги у разі звільнення після демобілізації. Її виплачують у розмірі 4% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний місяць служби, але не менше ніж 25% місячного грошового забезпечення.

Для учасників бойових дій, відповідно до закону, діють різноманітні пільги:

  • 75% знижки за квартплату та комуналку;
  • безкоштовний проїзд у пасажирському транспорті;
  • безоплатні ліки за рецептом;
  • першочергове забезпечення житлом і земельною ділянкою;
  • щорічна разова грошова допомога тощо.

Ветеранам війни надають землю для будівництва житла, садівництва й городництва. Для ведення селянського господарства – до 2 гектарів, в інших випадках – до 0,25 гектара.

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У центрах зайнятості військовим також допомагають з пошуком нової роботи або початком власної справи. Надають і допомогу по безробіттю, з урахуванням страхового стажу.

Передбачені також різні види пенсійного забезпечення, відповідно до віку, звання, кількості років на службі, з урахуванням можливих надбавок. Пенсія за вислугу років призначається і виплачується лише після звільнення з військової служби.

Держава забезпечує військовослужбовців житлом, якщо вони пробули на службі понад 20 років. Йдеться як про право на приватизацію, так і про кредит на будівництво. Особам з інвалідністю надають 50% знижки на оплату комунальних послуг і квартплати.

Від початку війни на Донбасі, діє також система стимулювання військової майстерності. За індивідуальну підготовку і підготовку військових частин виплачують від 3 тисяч гривень на місяць. Доплачують і за знищення ворожої техніки – від 12 до 121 тисячі гривень, залежно від типу техніки.

Податки та виплати в Україні

В умовах воєнного стану чимало змінилося в податковій та банківській сфері. Зокрема, до кінця року скасували податок за землі, де велися чи тривають бойові дії, або на яких є вибухонебезпечні предмети.

Раніше в Україні запровадили податкову реформу, якою скасували низку податків для ФОП і перевірки бізнесу, знизили ПДВ на пальне і зробили кредитні канікули. Заохочують також благодійність на користь ЗСУ і людей, які постраждали від війни.

Сайт "Сьогодні" писав про те, що охочим отримати 6500 гривень підтримки від держави слід поспішити з поданням заяви. Читайте також як захистити себе, якщо роботодавець змушує піти у відпустку за власний рахунок.

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