Налоговая реформа во время войны: что ввели и отменили в Украине

В условиях военного положения в Украине внесли изменения в Налоговый кодекс

Налоговая реформа во время войны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Чтобы удержать на плаву украинскую экономику в условиях войны, правительство ввело налоговую реформу. Пакет решений касается как бизнеса, так и простых граждан.

Соответствующие изменения анонсировал президент Владимир Зеленский, а 15 марта в Верховной Раде проголосовали закон №7137-д.

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По словам главы государства, реформа предполагает уплату налогов на добровольной основе для малого бизнеса. Все проверки также отменены, чтобы люди в безопасности смогли продолжать работать.

Налоги для ФЛП

Физическим лицам-предпринимателям и юридическим лицам с оборотом до 10 миллиардов гривен разрешили уплачивать единый налог в объеме 2% от оборота. Их освободили от налога на прибыль и НДС. Изменения касаются всех видов бизнеса, кроме игорного, производства алкоголя и сигарет.

Кроме этого, ФЛП II и III групп разрешили не платить единый социальный взнос за работников, которых забрали на войну. За них ЕСВ будет платить государство, начиная с 1 марта и до окончания военного положения. В то же время за себя уплата единого налога для ФЛП является добровольной.

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Кредитные каникулы

Украинские банки ввели кредитные каникулы, которыми отсрочили обязательную оплату по телу займа как для физических, так и для юридических лиц. В разных учреждениях разные даты отсрочки, однако везде это не менее 30 дней.

Пеню и штрафы в этот период отменили, равно как и начисление процентов. Кроме того, во многих банках автоматически продлили срок действия карт, у которых он закончился в феврале или марте.

Отмена проверок

Чтобы не мешать непрерывной работе бизнеса, во время военного положения, в Украине отменили все проверки. Исключение составляет только контроль за ценообразованием и возможностью безналичного расчета.

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Предпринимателям, которые не принимают банковские карты, грозит штраф 8,5 тысячи гривен за нарушение. В то же время, до конца войны не будут штрафовать за нарушение закона об РРО.

Налоги на горючее

В Верховной Раде отменили во время войны акциз на импорт бензина, дизеля и сжиженного газа. Речь идет о 0 евро за 1000 литров.

Снизили также ставку НДС для ввоза горючего на 13%. Теперь налог на добавленную стоимость составляет 7%.

Благотворительность и прочее

В Украине не будут облагать налогами благотворительную помощь участникам боевых действий и людям, живущим в областях, пострадавших от войны. На нецелевую благотворительную помощь также не будут налагаться налоги, в частности, это касается гуманитарной помощи и предоставления товаров Вооруженным силам, теробороне или государственным структурам.

Для некоммерческих организаций установили большую налоговую скидку на уровне 16%. Владельцев земель, расположенных в областях, где продолжаются бои, освободили от уплаты налога до конца 2022 года.

Раньше мы рассказывали о новых изменениях по налоговым, финансовым, бухгалтерским и другим отчетностям в условиях войны.