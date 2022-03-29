Еще один налог отменено: кому разрешили не платить за землю во время войны

Рассказываем, как в Украине на период военного положения изменили условия платы за землю

Государство отменяет налоги на землю во время войны / Фото: пресс-центр НБУ, Коллаж: Сегодня

Во время войны в Украине государство вводит льготы для граждан, предпринимателей и разных слоев, чтобы сдержать падение экономики в кризисной ситуации. Изменения обычно вводятся на период военного положения.

Теперь государство во время войны позволило не платить за землю. Об этом сообщает Правительственный портал.

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Что изменилось

Отныне на период с 1 марта 2022 года по 31 декабря того года, который будет следующим после того, в котором будет отменено военное положение, не начисляется и не производится плата за землю.

Речь идет о земельном налоге и арендной плате за земельные участки государственной и коммунальной собственности. В частности, платить не нужно за участки:

расположенные на территориях, на которых ведутся (велись) боевые действия или на временно оккупированных территориях, и которые находятся в собственности или пользовании, в том числе на условиях аренды, физических или юридических лиц;

участки, определенные областными военными администрациями как засоренные взрывоопасными предметами или на которых имеются фортификационные сооружения.

Перечень территорий, на которых ведутся или велись боевые действия или бывшие под временной оккупацией, определяет Кабмин.

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Представление уточняющих деклараций

В 2022 году предельный срок подачи налоговой декларации по плате за землю пришелся на 21 февраля. Теперь плательщиков просят подать уточняющие налоговые декларации, если земли, за которые они платят налог, попадают в список вышеперечисленных участков. Делать это следует после того, как такой список определит Кабмин.

"В таких декларациях необходимо, начиная с марта 2022 года, налоговые обязательства, которые были задекларированы к уплате в ранее поданных налоговых декларациях, изменить и указать в размере "0", кроме налоговых обязательств за январь и февраль 2022 года", – объяснили на Правительственном портале.

Примеры таких документов можно найти по ссылке.

Налоговая реформа во время войны

"Сегодня" уже рассказывали, какие изменения в Налоговый кодекс ввели в Украине во время войны.

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Налоговая реформа подразумевает уплату налогов на добровольной основе для малого бизнеса. Все проверки также отменены, чтобы работать людям в безопасности.

В частности, изменения ввели в следующих сферах:

налоги для ФЛП;

кредитные каникулы;

отмена проверок бизнеса;

налоги на горючее;

благотворительность.

Подробнее об этих изменениях читайте в нашем материале.

Также мы рассказывали о новых изменениях по налоговым, финансовым, бухгалтерским и другим отчетностям в условиях войны, и кому разрешили брать кредиты без процентов.