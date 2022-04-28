В Украине хотят увеличить военный сбор – сколько будут забирать из зарплат

Рассказываем, сколько украинцам придется отдавать из зарплаты в случае принятия законопроекта

Сколько украинцам придется отдавать с зарплаты / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Для украинцев могут увеличить военный сбор 1,5 до 3% на время войны с российскими захватчиками.

Соответствующие изменения предполагает законопроект №7311, который уже зарегистрирован в Верховной Раде.

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Кроме этого, проект закона предусматривает освобождение на период войны от уплаты военного сбора правоохранителей, военнослужащих ВСУ, Нацгвардии, СБУ, СВР Украины, ГНСУ, МВД и т.д.

В настоящее время парламентарии рассматривают также возврат платного растаможивания автомобилей на иностранную регистрацию и налогообложение товаров, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы.

По мнению авторов законопроекта, эти меры помогут поддержать работу украинской экономики и наполнить бюджет.

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В настоящее время документ проходит рассмотрение профильного парламентского финансового комитета, однако это достаточно формальная процедура, поскольку глава этого комитета Даниил Гетманцев является одним из авторов этого законопроекта.

Налог на недвижимость

На время военного положения для украинцев отменили налог на недвижимость или так называемые "лишние квадратные метры".

Новая норма законодательства распространяется на 2021 год , заплатить за который нужно было до 1 июля 2022 года, и на текущий 2022 год.

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Таким образом, власти хотят лишить граждан обязанности платить за жилье, которое могло быть разрушено войной.

"Сегодня" также писали, какие еще налоговые льготы ввели для украинцев на время войны и рассказывали, на какие послабления может рассчитывать бизнес.