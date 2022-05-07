Нові ціни на бензин, ще 4500 грн виплат і зміни в банках – головне про гроші за тиждень

Розповідаємо про найважливіші економічні новини в Україні за тиждень, що минає

Коротко про головні економічні новини з 2 по 6 травня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні відчувається дефіцит пального, заправки вводять обмеження та легально підвищують ціни. Водночас в банках відбуваються зміни як щодо валюти, так і щодо вкладів, а деякі українці зможуть отримати 4,5 тис. грн допомоги.

Редакція "Сьогодні" пропонує добірку найважливіших економічних новин, що сталися за тиждень з 2 по 6 травня в Україні, та які ви могли пропустити.

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Нові розцінки на заправках

Ситуація з пальним в Україні залишається складною, хоч у Верховній Раді запевняють, що за кілька днів із цією проблемою зможуть розібратися. Водії стоять в кілометрових чергах за пальним, яке тепер на АЗС продають з обмеженнями – в одні руки не більше 10 або 20 літрів. У мережах Shell, OKKO, WOG, БРСМ-Нафта та інших є різні види бензину та дизелю, але всюди помітна тенденція до зростання вартості, в середньому на 2 грн від початку місяця.

Бензин А-95+ продають за 37,84 грн/л, літр А-92 збувають за середньою ціною 35,3 грн. Середня ціна на автогаз становить 30,71 грн/л, а звичайний А-95 продають за 36,22 грн. Підскочила і вартість дизелю, який в середньому оцінюють по 40,76 грн/л.

Курс долара в обмінниках

Попри зафіксований НБУ курс, українські обмінники виставляють свою вартість валюти, що дещо вища за офіційну. У різних містах курс відрізняється, зокрема цього тижня купівля-продаж долара становила:

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у Києві – 33,50/33,71 грн;

у Львові – 32,94/33,27 грн;

у Запоріжжі – 33,40/33,70 грн;

в Одесі – 33,30/33,70 грн;

у Дніпрі – 32,15/33,70 грн.

Ще 4500 грн допомоги українцям

Вимушено переміщені особи, які зареєструвались у Києві, можуть отримати додаткову допомогу у розмірі 4,5 тис. грн. Її українцям надають від Товариства Червоного Хреста.

Гроші надаватимуть не у вигляді готівки чи перерахування на банківську картку, а у вигляді сертифікатів на покупи в "Сільпо". Підтримку надаватимуть найбільш вразливим категоріям громадян – це:

люди з інвалідністю І групи;

сім’ї, які виховують дитину з інвалідністю (до 18 років);

сім’ї, які мають троє і більше дітей (до 16 років);

сім’ї, які мають на утриманні та вихованні дитину сироту (до 16 років).

ПриватБанк масово повертає гроші клієнтам

Верховна Рада ухвалила закон про гарантоване повернення клієнтам банків 100% грошового вкладу за умови ліквідації фінустанови під час дії воєнного стану. ПриватБанк почав повертати гроші своїм клієнтам, які вони вклали в закриті тепер фінансові установи – це два банки з російським корінням.

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Раніше гарантовано повертали лише до 200 тис. грн, зараз же відшкодовують всю суму, незалежно від розміру. Кошти надають із Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, і ПриватБанк якраз є його членом. Гроші зможуть повернути клієнти ПриватБанку, для цього достатньо оформити заявку на сайті чи в додатку Приват24.

Зміни в банках з 1 червня

Українців попередили про завершення кредитних канікул з 1 червня. Нові умови ще не оголосили, але найбільші гравці ринку впроваджували таке послаблення саме до літа. У ПриватБанку обов’язковий платіж точно повернеться, а в monobank і до цього стягували комісії й відсотки, хоч і за зниженими ставками.

В Ощадбанку кредитні канікули для бізнесу й фізосіб мають завершити 1 червня. Про продовження пільг компанія не повідомляла. Не відомо наразі, чи продовжить цю послугу ПУМБ, де термін дії кредитних канікул також до початку літа.

Раніше аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак розповів, що мінус кредитних канікул полягає в тому, що це не автоматична умова і кожному позичальнику обов'язково треба звернутися до банку.

Також мінус у тому, що борг за відсотками, який нараховується за кожен місяць, ніхто не списує. А ось серед плюсів, безперечно, є те, що кредитні організації не штрафують людей та компанії за несвоєчасність платежів.

Дізнайтеся також думку експертів про те, коли закінчиться криза пального в Україні. Фінансовий аналітик Олексій Кущ в ексклюзивному інтерв’ю "Сьогодні" пояснив, чому долар під час війни на такому низькому рівні, що його стримує та який курс зараз насправді.