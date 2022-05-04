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Солодка пропозиція чи пастка? Вся правда про кредитні канікули в Україні

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Team Lead Гроші Сьогодні
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4 травня, 17:20
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Розповідаємо, що мають знати українці про кредитні канікули та як уникнути неприємних сюрпризів
Чим небезпечні кредитні канікули
Чим небезпечні кредитні канікули / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У зв'язку з війною в Україні багато банків запровадили кредитні канікули для фізичних осіб за всіма кредитними картками. І хоча це не звільняє позичальника від сплати кредиту, штрафів за прострочення погашення все ж таки можна уникнути.

Про плюси та мінуси кредитних канікул "Сьогодні" розповів аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак.

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"Формально плюс у тому, що кредитні організації не штрафують людей та компанії за несвоєчасність платежів. Мінус у тому, що це не автоматична умова. Кожному позичальнику обов'язково потрібно звернутися до банку та уточнити, чи застосували до нього цю умову", – каже Максим Орищак.

Також мінус у тому, що борг за відсотками, що нараховується за кожен місяць, ніхто не списує. Тобто навіть якщо підприємство закрито і доходу немає, або якщо ви втратили роботу через війну, і доходу немає, це ризик, який кожна людина брала на себе, беручи кредитні зобов'язання.

Банки не готові "входити в становище" і скасовувати домовленості, адже їхня робота полягає в тому, що одні люди беруть кредити, а інші розміщують гроші на депозитах.

"По суті, банк виступає посередником, і обіцяє одним своєчасно платити відсоток прибутковості за депозитом, а з другого (позичальника) чекати повернення грошей за кредитом. І ось зараз, коли банкам потрібно виконувати зобов'язання за депозитами, вони не наживаються на пені та штрафах. Банки лише чекають виконання зобов'язань за боргом, щоб продовжувати платити відсотки прибутковості за депозитами", – каже аналітик.

Підводне каміння кредитних канікул

Експерт звертає увагу на те, що пропущені платежі буде перенесено на кінець графіка, що збільшить загальний термін кредиту. І іноді буває, що на пропущені платежі банк може нарахувати вищі відсотки. Аналітик рекомендує обов'язково обговорювати умови надання кредитних канікул у кожному конкретному банку.

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Розуміючи ситуацію в Україні, багато банків ухвалили рішення запровадити кредитні канікули, тому отримати їх не складно. І хоча під час кредитних канікул фінустанови продовжують нараховувати відсотки, штрафи за прострочення виплат вони не беруть.

Також ми писали, що вже з 1 червня ПриватБанк повертає обов'язковий щомісячний платіж використання кредитних коштів для клієнтів. "Сьогодні" також розповідали, за що банки блокують гроші на рахунках українців, а також писали які податкові послаблення діють для українців під час режиму воєнного стану.

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