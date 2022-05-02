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Українцям призначили ще один вид допомоги – хто може отримати 4,5 тис. грн

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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2 травня, 15:00
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Розповідаємо, що можуть отримати українці від Червоного Хреста
Хто може отримати ваучери на 4,5 тис. грн
Хто може отримати ваучери на 4,5 тис. грн / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Вимушено переміщені особи, які зареєструвались у Києві, можуть отримати додаткову допомогу у розмірі 4,5 тис. грн. Її українцям надають від Товариства Червоного Хреста.

Про це заявила голова Київської міської організації Товариства Червоного Хреста України Тетяна Гоєнко.

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Однак кошти надаватимуться не у вигляді готівки чи перерахування на картку. На першому етапі програми допомогу у вигляді сертифікатів на покупки в мережі "Сільпо". Її отримають найуразливіші категорії переселенців:

  • люди з інвалідністю І групи;
  • сім’ї, які виховують дитину з інвалідністю (до 18 років);
  • сім’ї, які мають троє і більше дітей (до 16 років);
  • сім’ї, які мають на утриманні та вихованні дитину сироту (до 16 років).

Хто скільки отримає?

Люди з інвалідністю І групи отримають 3 сертифікати по 500 грн (1500 грн), а інші категорії отримувачів – 9 сертифікатів по 500 грн (4500 грн).

"Ваучер на 500 гривень працюватиме таким чином: якщо товарів у чеку буде, наприклад, 510 гривень, то людину попросять доплатити 10 гривень, а якщо на 480, то 20 гривень здачі не дадуть, – пояснює Гоєнко.

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Як отримати ваучери?

Якщо ВПО зареєстровані на правому березі Києва, вони можуть отримати ваучери щосереди та щоп’ятниці за адресою вул. Володимирська, 51Б у Vcentri Hub.

Для переселенців на лівому березі ваучери роздають щовівторка на вул. Миропільська, 19, поблизу метро "Чернігівська".

Час видачі починається о 10 ранку і закінчується о 16 вечора, усе відбувається в порядку живої черги.

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Для отримання допомоги потрібно пред'явити:

  • паспорт;
  • ідентифікаційний код;
  • довідку про статус переміщеної особи;
  • довідку про призначення групи інвалідності;
  • свідоцтво про народження дитини/дітей;
  • розпорядження про опікунство.

Безкоштовне житло для переселенців

В Україні запустили державний проєкт "Там, де вас чекають", він має допомогти евакуйованим з гарячих точок українцям знайти житло й отримати іншу підтримку.

У рамках проєкту можна побачити інтерактивну мапу, на якій вказуються вільні місця в західних та південних областях. Там легко дізнатися перелік доступних для безплатного розселення місць, а також знайти телефони контактних центрів і звернутися за допомогою самостійно.

"Сьогодні" також писали, що робити переселенцям аби отримати виплати від держави, і розповідали, де побудують мікрорайон для ВПО.

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